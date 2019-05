Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Gran Torino

Für Entwickler könnte Qcode interessant sein, das Vektorzeichnungen und Animationen in Objective C und Swift umwandelt, während (Hobby-)Filmer vielleicht beim Teleprompter zuschlagen. Datenbanken für Lebensmittelzusätze und Greifvögel, sowie praktische Produktivitätstools runden die App-Liste der Woche ab.Große Namen bevölkern auch diese Woche die Film-Liste: Sei es Clint Eastwood mit seinem Meisterwerkoder das Trio Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning in Sophia Coppolas. Die Coen-Brüder haben ebenfalls allerlei Stars füraufgeboten. Unbekannter sind die Macher des psychedelischenaus dem Vereinigten Königreich. Wer es brutaler mag, hat vielleicht mit dem chinesischen Action-SpektakelSpaß.: Die Rabatte sind in aller Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.statt 9,99 Euro (Leihe: 0,99 Euro)Horror von 2013 mit Michael Smiley, Reece Shearsmith, Julian Barratt. Regie: Ben WheatleyRotten Tomatoes 88%, Metacritic 73Vier Soldaten im englischen Bürgerkrieg schließen sich zusammen, um über einen Schatz, magische Pilze und dunkle Mächte zu einem wahnsinnigen Abenteuer zu gelangen.statt 11,99 Euro (Leihe: 4,99 Euro)Drama von 2017 mit Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning. Regie: Sofia CoppolaRotten Tomatoes 79%, Metacritic 771864 bringt ein verletzter Soldat das Zusammenleben in einer Mädchenschule durcheinander. Eifersucht, Erotik und Intrigen sind die Folge.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2009 mit Clint Eastwood, Cory Hardrict, Geraldine Hughes. Regie: Clint EastwoodRotten Tomatoes 80%, Metacritic 72Clint Eastwood lässt die bittere Geschichte weder im Porträt des verbiesterten Protagonisten noch in seiner Rachegeschichte versanden, sondern findet zahlreiche Zwischentöne.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Komödie von 2016 mit Scarlett Johansson, Frances McDormand, George Clooney, Ralph Fienes, Channing Tatum. Regie: Joel Coen, Ethan CoenRotten Tomatoes 86%, Metacritic 72Im Hollywood der 60er muss die Entführung eines Stars vertuscht werden. Die Coen-Brüder (vier Oscars) lassen in dem Ensemblefilm eine Reihe Berühmtheiten auftreten.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Liebesfilm von 2015 mit Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Becker, Jodie Foster. Regie: Jean-Pierre JeunetRotten Tomatoes 78%, Metacritic 76Auf der Suche nach der angeblich gestorbenen Liebe ihres Lebens muss Mathilde viele Hindernisse überwinden, aber sie trotzt in dem bildgewaltigen Streifen ihrem Schicksal.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2013 mit Luminița Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Natasa Raab. Regie: Călin Peter NetzerRotten Tomatoes 93%, Metacritic 77Eine erfolgreiche Architektin befindet sich auf einem schmalen Grad als sie versucht, ihren Sohn vor den Konsequenzen eines selbstverschuldeten Unfall zu schützen.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Action-Thriller von 2013 mit Sun Honglei, Louis Koo, Wallace Chung. Regie: Johnnie ToRotten Tomatoes 94%, Metacritic 86Perfide Intrigen, explosive Action und nervenzerreißende Spannung mischen sich mit packendem Realismus bei der chinesischen Antwort auf „The Wire“ und „Departed“.statt 9,99 Euro (ab iOS 8)Der prämierte Zeitmanager vereint Aufgaben-, Notizen- und Kalenderverwaltung in sinnvoller Art und Weise. Viele Special-Features machen ihn zu einem der besten Suiten.statt 1,09 Euro (ab iOS 10)Die App bietet vielerlei Bilder, Informationen und ein Quiz über die Könige der Lüfte – und das auch offline.statt 7,99 Euro (ab iOS 10)Aus den Lieblingssongs erstellt die App Gehörübungen, um das Ohr exakt zu schulen. So erkennt man immer besser wie sich transformative Veränderungen auf den Sound auswirken.statt 4,49 Euro. (ab iOS 11)In der Offline-Datenbank finden Anwender Lebensmittelzusätze sowie deren Risiken samt E-Nummern, Symptomen und vielen weiteren Informationen.statt 10,99 Euro. (ab iOS 11)Mit der Notiz-App kann man PDFs mit handschriftlichen Notizen, Tonaufnahmen, Skizzen und Unterschriften versehen – und noch vieles mehr.statt 1,99 Euro. (ab macOS 10.10)Sound-File in die App ziehen, Start- und Endzeitpunkt festlegen und auf „Draw“ klicken – so lassen sich damit Klingeltöne erstellen, die anschließend über iTunes aufs iPhone wandern.statt 43,99 Euro. (ab macOS 10.14)Die professionelle Software für Teleprompting enthält entsprechenden Funktionsumfang. Mit der kostenlosen iOS-App lässt sie sich auch fernsteuern.statt 99,99 Euro. (ab macOS 10.9)Das Entwicklerwerkzeug wandelt Vektorzeichnungen und Animationen in Objective C und Swift-Code um und beinhaltet dazu eine Menge spezieller Fähigkeiten.statt 32,99 Euro. (ab macOS 10.8)Das Mind-Mapping und Brainstorming-Tool kommt bei internationalen Anwendern nicht so schlecht an wie im deutschen App-Store. Kostenlos ist es auf jeden Fall einen Blick wert.