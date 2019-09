Praxistipp: So funktioniert "Mit Apple anmelden"

Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich

Mail-Adresse kann verborgen werden

Zufällig generierter Benutzername

Denkbar einfach und sicher

Dank der neuen Funktion "Mit Apple anmelden", welche Apple mit iOS 13 und iPadOS eingeführt hat, können iPhone- und iPad-Besitzer zukünftig mit ihrer Apple-ID Accounts in Apps und auf Webseiten anlegen und sich dort einloggen. Bislang übliche Angaben wie Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort sind dann nicht mehr erforderlich. Apple bietet damit einen ähnlichen Service wie etwa Google oder Facebook an. MacTechNews hat das neue Feature ausprobiert.Damit " Mit Apple anmelden " genutzt werden kann, muss die jeweilige App beziehungsweise Webseite das neue Feature unterstützen. Darüber hinaus muss für die eigene Apple-ID die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert sein. Zu einem der ersten Anbieter, welche das Verfahren einsetzen, gehört WordPress. Wer sich dort mit seiner Apple-ID registrieren möchte, wählt einfach die Option "Mit Apple fortfahren". Sollte 2FA nicht aktiviert sein, ist das erst einmal zu erledigen, um mit der Registrierung fortfahren zu können.Zunächst erscheint ein Begrüßungsfenster, in dem Apple die wichtigsten Grundlagen von "Mit Apple anmelden" kurz erklärt. Anschließend legt man fest, ob dem Dienst, in unserem Falle WordPress, die eigene Mail-Adresse mitgeteilt werden oder diese verborgen bleiben soll. Auch der Anzeigename lässt sich einstellen. Nach der Bestätigung mit Code, Touch ID oder Face ID ist die Registrierung dann auch schon abgeschlossen, zukünftig ist die Anmeldung mit der eigenen Apple-ID möglich. Zur Authentifizierung genügt dann das auf dem jeweiligen Gerät genutzte Sicherheitsmerkmal, also Code, Touch ID oder Face ID.In den Konto-Einstellungen des jeweiligen Dienstes lässt sich nun überprüfen, mit welchen Daten man registriert wurde. In unserem Beispiel mit WordPress wird deutlich, dass Apple außer dem Anzeigenamen , den wir nicht anonymisiert haben, keine weiteren persönlichen Daten übermittelt hat. Der Benutzername wurde durch eine nach dem Zufallsprinzip generierte Zeichenfolge ersetzt, als Mail-Domain kommt privaterelay.appleid.com zum Einsatz. Nachrichten von Wordpress leitet Apple automatisch an die mit der eigenen Apple-ID verknüpfte Adresse weiter; diese lässt sich übrigens in den Einstellungen von iOS 13 ändern.Wie unser kurzer Test zeigt, hat Apple das Verfahren, welches mit macOS 10.15 Catalina auch auf dem Mac Einzug halten wird, nicht nur denkbar einfach gestaltet, sondern auch hinsichtlich des Schutzes der persönlichen Daten ganze Arbeit geleistet. Die zwingend erforderliche Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für die eigene Apple-ID trägt zudem erheblich zur Sicherheit bei. In naher Zukunft dürfte "Mit Apple anmelden" von vielen Apps unterstützt werden, da der iPhone-Konzern die Entwickler zum Einsatz des neuen Features immer dann verpflichtet, wenn sie bisher ähnliche Services anderer Anbieter wie Google oder Facebook nutzen.