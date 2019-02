Praxisbericht: Wie das Aufladen des iPhones per iPad Pro funktioniert

Ladevorgang auf YouTube dokumentiert

MFI-zertifiziertes Kabel von USB-C auf Lightning

Knapp 50 Prozent in 45 Minuten

Das iPad Pro als Powerbank für ein iPhone nutzen: Mit einem Kabel von USB-C auf Lightning klappt das bekanntermaßen ohne Probleme. Während des Ladevorgangs können beide Geräte genutzt werden. Am Ende ist das iPhone voll - und das iPad Pro hat nur gut ein Drittel seiner Ladung eingebüßt. Das zeigt ein aktueller Praxisbericht, der jetzt veröffentlicht wurde.Dieses "Passthrough Charging" (Durchgangsladung) genannte Verfahren hat der User rightcoastguy ausprobiert und die Ergebnisse auf reddit gepostet . Außerdem hat er den Vorgang in einem Zeitraffervideo dokumentiert und auf YouTube veröffentlicht.Zum Einsatz kamen ein 2018er iPad Pro mit 11-Zoll-Display und 64 Gigabyte sowie ein iPhone X mit 256 Gigabyte. Verbunden wurden die beiden Geräte mit einem Kabel von USB-C auf Lightning des Herstellers Eastern Collective , eignen dürfte sich jedoch jedes MFI-zertifizierte Kabel. Zu Beginn des Vorgangs war das iPad Pro voll geladen, die Akkukapazität des iPhone X betrug nur noch ein Prozent.Lediglich 45 Minuten dauerte es, bis der Akku des Smartphones zu knapp 50 Prozent geladen war. Das iPad Pro verfügte nach dieser Zeit immer noch über 84 Prozent seiner Kapazität. Nach 90 Minuten war das iPhone X zu 85 Prozent geladen, das iPad Pro zeigte 69 Prozent an. Danach verlangsamte sich erwartungsgemäß der Ladevorgang: Nach 135 Minuten schließlich ereichte das Smartphone einen Ladezustand von 96 Prozent, das Tablet verfügte immer noch über eine Akkuladung von 65 Prozent. Theoretisch sollte es also möglich sein, ein iPad Pro zwei- bis dreimal als Powerbank für ein iPhone zu nutzen. Auch andere Geräte wie beispielsweise Quadrocopter oder Actioncams könnten auf diese Art und Weise mit Apples Tablet aufgeladen werden.