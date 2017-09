Plötzlich russische Daten im Entwicklerbereich: Apple nahm Portal kurzzeitig vom Netz

Dunkle Erinnerungen an 2013

Verschiedenen Entwicklern ist aufgefallen, dass im Entwicklerbereich zu ihrer Apple-ID eine russische Anschrift angezeigt wurde, obwohl sie ganz klar nicht aus Russland kommen. Entsprechend vermutete man dahinter die Handschrift russischer Hacker, denen es gelungen war, in Apples Entwicklerbereich einzudringen. Unterstützt wurde die Theorie dadurch, dass der Entwicklerbereich nach einiger Zeit zunächst offline ging.Mittlerweile sind Apples Entwicklerseiten wieder erreichbar . Gegenüber Medienvertretern widersprach Apple der Darstellung eines Hacks und erklärte stattdessen, dass es zu keiner Sicherheitsverletzung kam. Demnach sei ein Fehler in der Web-Software dafür verantwortlich, dass kurzzeitig eine falsche Adresse angezeigt wurde.Informationen zu den Entwicklerkonten seien durch den Fehler laut Apple nicht in fremde Hände gelangt. Allerdings gibt es hier eine Ausnahme: Der registrierte Entwickler mit seiner russischen Adresse war für alle anderen Entwickler sichtbar. Ob sich Apple diesbezüglich beim Entwickler entschuldigt hat, ist nicht bekannt.Der Fehler im Entwicklerbereich ließ dunkle Erinnerungen an das Jahr 2013 wach werden. Damals musste Apple mehrere Tage lang den Bereich vom Netz nehmen , um das System vollständig neu aufzusetzen. Etwas später wurden auch die Signierungen der Apps angepasst, um die Sicherheit diesbezüglich zu verbessern.