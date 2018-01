Pixelmator Pro erhält großes Update

Die bekannte Bildbearbeitung Pixelmator hat in der Pro-Variante ein Update auf Version 1.0.6 erhalten (zur App: ). Obwohl nur ein kleiner Versionssprung erfolgt, sind die Neuerungen signifikant und vielen Nutzern sicherlich willkommen. Unter anderem wurden zahlreiche Werkzeuge erweitert, um den Workflow zu verbessern. So lässt sich beim Zuschnitt nun nicht nur ein festes Seitenverhältnis definieren, sondern diese Einstellungen auch in Presets zwecks Wiederverwendung ablegen.Weiterhin aktiviert sich das Textwerkzeug nun bereits durch Auswahl einer entsprechenden Textebene. Vektorformen lassen sich nun per Drag and Drop als Vorlage ablegen und die enthaltenen Komponenten über die Zwischenablage vervielfältigen. Die Farbauswahl funktioniert nun auch bei Ebenen mit dynamischen Farbkorrekturen korrekt. Außerdem hat Pixelmator einige Änderungen beim Verhalten von Kurzwahltasten und Werkzeugen vorgenommen, um Pixelmator Pro stärker an das Verhalten des ursprünglichen Pixelmator anzulehnen.Pixelmator Pro benötigt ein aktuelles macOS 10.13 High Sierra und ist im Mac App Store zum Preis von 64,99 Euro erhältlich. Für bestehende Käufer der Pro-Variante ist das Update kostenlos. Besitzer des einfachen Pixelmator müssen hingegen zum Vollpreis wechseln, da Apple im App Store kein Upgrade-System zur Verfügung stellt.