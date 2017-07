Philips EverPlay: Robuste Bluetooth-Speaker mit smarter Handschlaufe

„Störend beim Gebrauch von Bluetooth Speakers ist eine abbrechende Verbindung, das passiert entweder durch eine begrenzte Reichweite oder einen leeren Akku. EverPlay beeindruckt mit einer unglaublichen Stabilität, einer Reichweite von bis zu 30 m und bestechender Akkuleistung“

„Zusätzlich bringt der Lautsprecher viele liebevolle Details mit, wie einen Frequenzfilter, eine Ladelasche und ist stoßfest, sowie wasser- und staubdicht“

Tragbarer Bluetooth Speaker BT7900

Nach vorne gerichtete Neodymlautsprecher für satten Sound

Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe

Robustes Design – stoßfest, staubdicht und wasserfest (IP57-Feuchtigkeitsbeständigkeit)

Hochleistungsfähiges DuraFit Material

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 Metern

100 Std. Bluetooth-Standby-Zeit

Akkuanzeige für eine einfache Anzeige des Akkustands

Dreimal schnelleres Aufladen dank Schnellladeoption

USB-Kabel auch als Trageriemen verwendbar

10 Stunden Akku-Laufzeit

Ausgangsleistung (RMS): 2 x 7 Watt

Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Audio-Eingang: 3,5 Millimeter

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Farben: Schwarz, Azur-Blau, Cranberry-Rot

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 129,99 Euro

Ab Juli 2017 im Handel erhältlich

Tragbarer Bluetooth Speaker BT6900

Nach vorne gerichtete Neodymlautsprecher für satten Sound

Bassstrahler mit zusätzlichem und erweitertem Bass Boost

Anti-Übersteuerungsfunktion für störungsfreie Musik

Robustes Design – stoßfest, staubdicht und wasserfest (IP57-Feuchtigkeitsbeständigkeit)

Hochleistungsfähiges DuraFit Material

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 Metern

Akkuanzeige für eine einfache Anzeige des Akkustands

Dreimal schnelleres Aufladen dank Schnellladeoption

USB-Kabel auch als Trageriemen verwendbar

10 Stunden Akku-Laufzeit

Ausgangsleistung (RMS): 10 Watt

Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Audio-Eingang: 3,5 Millimeter

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Farben: Schwarz, Azur-Blau, Cranberry-Rot

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 99,99 Euro

Ab Juli 2017 im Handel erhältlich

Tragbarer Bluetooth Speaker BT3900

Nach vorne gerichtete Neodymlautsprecher für satten Sound

Bassstrahler mit zusätzlichem und erweitertem Bass Boost

Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe

Robustes Design – stoßfest, staubdicht und wasserfest (IP57-Feuchtigkeitsbeständigkeit)

Hochleistungsfähiges DuraFit Material

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 Metern

Akkuanzeige für eine einfache Anzeige des Akkustands

USB-Kabel auch als Trageriemen verwendbar

8 Stunden Akku-Laufzeit

Ausgangsleistung (RMS): 4 Watt

Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Audio-Eingang: 3,5 Millimeter

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Farben: Schwarz, Azur-Blau, Cranberry-Rot

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 69,99 Euro

Ab Juli 2017 im Handel erhältlich

Musikgenuss ohne Ende. Mit dem handlichen Philips Bluetooth Speaker BT7900 aus der brandneuen EverPlay Reihe (BT7900, BT6900 und BT3900) kann der Sommer starten. – Hey, ist der Sommer nicht bald schon wieder vorbei? Nun aber hopp-hopp!Die Lautsprecher der EverPlay-Serie sollen sich neben besonderer Robustheit durch eine reichweitenstarke Bluetooth-Verbindung und intuitive Auflademöglichkeiten auszeichnen. Das Gehäuse im trendigen Design soll zudem dank einer speziellen Verkleidung aus DuraFit-Fasern besonders langlebig sein., so Amat Ros Y Hildebrand, Marketing Manager Audio, Video & Multimedia, Gibson Innovations D-A-CH., so Hildebrand weiter.Die EverPlay-Lautsprecher sind dank seiner extrem robusten Bauweise stoßfest, staubdicht und wasserfest. Sogar unter der Dusche soll man damit seine Lieblingslieder mitträllern können. Auch Regen oder ein kurzes Abtauchen sind laut Hersteller kein Problem. Das rutsch- und kratzfeste sowie abwaschbare DuraFit-Material bietet zusätzlichen Schutz und kleidet das System ansprechend. Ob drinnen oder draußen – eine digitale Klangoptimierung verhilft den Speakern zu adäquatem Klang. Der Hersteller verspricht "einen klaren, detailgetreuen und kraftvollen Sound ohne jegliche Störung".In der Pressemitteilung wird die Bluetooth-Verbindung als besonders "weitreichend" beschrieben, wobei die angegebenen "bis zu 30 Meter" für Bluetooth im Freien eigentlich eher Standard sind. Eine Besonderheit stellt laut Philips beim Premiummodell BT7900 auch die Standby-Zeit von 100 Stunden dar. Für ein Bluetooth-fähiges Endgerät ist er damit jederzeit anspielbereit. Damit dem Musikspaß kein plötzlicher Abbruch widerfährt, wurde der Lautsprecher mit einer Akkuanzeige ausgestattet, die durch simplen Druck auf die Einschalttaste anzeigt, wie viel Akkuleistung noch vorhanden ist.Der Designtechnische Clou verbirgt sich jedoch in der Handschlaufe. Diese ist nämlich zugleich das Ladekabel. Wie auf den Bildern zu sehen, löst man die Schlaufe einfach aus der Halterung und nutzt das dadurch freigelegte Kabel zum Aufladen. Dieses Feature ist bei allen drei Modellen vorhanden.