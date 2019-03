Phil Schiller: „Wir lieben die WWDC mehr als unsere anderen Events“

Die besondere Bedeutung der WWDC für Apple

Wie Apple sich über Nutzerbedürfnisse informiert

Phil Schiller hat per Podcast – in einem für Apple ungewöhnlichen Schritt – ausführlich über die kommende World Wide Developer Conference (WWDC) des Unternehmens im Juni gesprochen. Zwar kündigte Apples Marketingchef erwartungsgemäß nicht an, welche neuen Produkte und möglicherweise auch Dienste Apple auf der Entwicklermesse präsentieren wird – jedoch gab Schiller diverse Einblicke in Apples dortige Zusammenarbeit mit Entwicklern. Zudem erklärte er, warum die WWDC für das Unternehmen auch zum 30. Jubiläum der Veranstaltung noch immer eine immense Bedeutung hat.Schiller sprach während des Accidental Tech Podcast mit den Entwicklern Marco Arment, Casey Liss sowie John Siracusa über die WWDC und erläuterte, worum es dem Unternehmen auf dem Event in erster Linie geht. Im Mittelpunkt stehe naturgemäß das anwesende Publikum aus Medienpersonal und Vertretern diverser Fachbereiche. Schiller zufolge bestehen die Besucher und Teilnehmer aus drei Kategorien: Softwareentwickler, Endnutzer und Pressevertreter. Vor allem wegen der angesprochenen Vielfalt der Zuschauer bereite Apple die Eröffnungs-Keynote immer ein großes Vergnügen: „Wir lieben die Veranstaltung mehr als jedes unserer anderen Events.“Apples Ziel bei der WWDC-Eröffnung am 3. Juni sei es, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ganz auf die Inhalte einzulassen und das Wichtigste über die vorgestellten Neuerungen zu erfahren. Bei der „State of the Union“-Präsentation nach der Keynote gehe es darum, tiefer in die Materie und die neuen Technologien einzutauchen. Im Laufe der Woche stehen die einzelnen Sessions zu unzähligen Software-Bereichen im Fokus des Unternehmens – inklusive Gelegenheiten, mit den anwesenden Entwicklern ins Gespräch zu kommen.Einer der positivsten WWDC-Aspekte für Schiller persönlich ist die Möglichkeit, nach der Keynote endlich über die gezeigten Neuerungen sprechen zu können. Im Podcast ließ er sich zu konkreten Neuvorstellungen aber nichts entlocken.Apple befasse sich ständig mit Nutzerbedürfnissen, um die eigenen Produkte zu optimieren, so Apples Marketingchef. Dazu verfolgen Mitarbeiter des Unternehmens beispielsweise Diskussionen in Foren und lesen regelmäßig die Beiträge von Apple-bezogenen Internetseiten.