Patent für selbstfahrende Autos: Wie Apple den Straßenverkehr sicherer machen möchte

Hinweise auf Gefahrensituationen

Apple arbeitet nach wie vor an Technologien für selbstfahrende Autos. Das belegt ein neuveröffentlichtes Patent des Unternehmens, in dem es um die Kommunikation mehrerer Fahrzeuge untereinander geht. Das Kommunikationssystem soll für eine sicherere Fahrweisse autonomer Autos sorgen. Zudem geht es darum, Fahrern im Fall der Fälle Warnhinweise vor möglichen Gefahren im Straßenverkehr zu geben.Zwar gibt es bereits Sensor-gestützte Warnsysteme in schon verfügbaren Fahrzeugen, die etwa beim Einparken auf nahe stehende Autos oder andere Hindernisse aufmerksam machen. Doch das Apple-Patent geht noch einen Schritt weiter und konzentriert sich auf potenzielle Gefahren während des Fahrens – auch bei hohen Geschwindigkeiten.Die Erkennung anderer Fahrzeuge und deren Abstand funktioniert in erster Linie über eine Vielzahl an Sensoren, die in den am Straßenverkehr teilnehmenden Autos vorhanden sind. Sofern diese an mehreren Stellen des Vehikels angebracht sind, lässt sich der Abstand etwa zwischen mehreren Autos mit dem richtigen Messsystem auch bei höheren Geschwindigkeiten relativ genau feststellen. Zusätzlich kann die Ortung auch Satelliten-gestützt funktionieren, indem Autos GPS-ähnliche Informationen zu der Position anderer Vehikel in der unmittelbaren Nähe erhalten.Sobald ein möglicher Unfall mit einem anderen Auto, Motorrad, Lastwagen oder gar Krankenwagen droht, können schneller und präziser als bisher beispielsweise auf dem Armaturenbrett Warnhinweise angezeigt und akustische Signale abgegeben werden.