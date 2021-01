Outlook für Mac im Wandel: Web-App-Version soll bisherige Anwendung ablösen

„One Outlook“ plattformübergreifend

Microsoft hat für die Mac-Version von Outlook zwar erst im letzten Jahr ein Update veröffentlicht, das die Bedienoberfläche visuell modernisierte – doch offenbar handelte es sich dabei nur um einen Zwischenschritt hin zu einer runderneuerten App. Laut Bericht plant das Unternehmen eine zukünftige Version, die als Progressive Web App plattformübergreifende Kompatibilität garantiert. Sowohl die Outlook-Anwendung für macOS als auch die Windows-Version werden demzufolge in den nächsten Jahren durch die neue Web-App-Variante ersetzt.Microsoft treibt das Web-App-Projekt von Outlook unter dem Codenamen „Monarch“ voran, so Windows Central . Das Unternehmen habe zwar vor nicht allzu langer Zeit die UI der Software aktualisiert und zuletzt die Unterstützung für M1-Macs nachgereicht, doch für die Zukunft seien bereits noch umfangreichere Änderungen eingeleitet worden.Schon vor einigen Monaten skizzierte Microsoft im Video „The Outlook Vision“ Aspekte des Fahrplans, den das Unternehmen für die Software vorsieht. Das Motto lautet „One Outlook“. Der Wechsel zur Web-App-Software ist Teil der Strategie, ein einheitliches und konsistentes Bedienerlebnis mit neuem Softwarefundament plattformübergreifend bereitzustellen. Die UI sieht so auf Macs, Windows-PCs und im Browser nicht nur praktisch identisch aus, sondern lässt sich auch sehr ähnlich bedienen.Die neue, universelle Outlook-Anwendung für Mac und Windows soll nicht nur die aktuellen Varianten der Software ersetzen, sondern auch die standardmäßigen Mail- und Kalender-Apps in Windows 10 ablösen. Um schon jetzt einen Eindruck von der zukünftigen Software zu bekommen, müssen Anwender dem Bericht zufolge lediglich die Web-Variante von Outlook per Browser aufrufen. Die dortige Bedienoberfläche werde zukünftig auch bei den Anwendungen für macOS und Windows verwendet. Andere Anbieter wie beispielsweise Evernote setzen ebenfalls zunehmend auf eine Progressive-Web-App-Strategie für die hauseigene Software, um den Entwicklungsaufwand für verschiedene Plattformen zu reduzieren.Mit ersten Beta-Previews der neuen Outlook-Version sei bis zum Ende des Jahres zu rechnen, so der Bericht. 2022 sollen die bisherigen Ausführungen von Outlook schließlich schrittweise der neuen, auf Webtechnologien basierenden Version weichen.