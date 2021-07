OS X Lion und Mountain Lion jetzt kostenlos

etwas

OS X Lion & Mountain Lion: Kostenlose Installationsprogramme laden

Updates der Jahre 2011 und 2012

Wer seinen sehr alten Mac schon immer einmal auf ein altes System aktualisieren wollte, jedoch vor den 22 Euro Kaufpreis zurückschreckte, kann nun aufatmen. In dieser Woche nahm Apple nämlich eine wichtige Umstellung vor und strich die Gebühr. Was auf den ersten Blick kurios aussieht, hat aber zumindest einenrelevanten Hintergrund. Ein alter Mac, der vielleicht noch immer unter Mac OS X 10.6 Snow Leopard in einem Büro steht oder als Server fungiert, erhält so zumindest einige sicherheitsrelevante Verbesserungen oder Funktionen. Noch immer sind 10.7 Lion und 10.8 Mountain Lion übrigens im Store erhältlich, dort weiterhin zu besagten 22 Euro , allerdings gibt es an anderer Stelle direkte Downloadlinks.Den kostenlosen Installer für OS X Lion gibt es hier , die Variante für OS X Mountain Lion hier . Als Systemvoraussetzungen nennt Apple mindestens einen Core 2 Duo, 2 GB Arbeitsspeicher und 7 GB freien Platz auf der Festplatte. Mountain Lion zeigt sich ähnlich genügsam, hätte aber gerne ein zusätzliches Gigabyte. Ausführen lassen sich die Installationspakete nur, wenn sich auf den Macs macOS 10.6.6 Snow Leopard oder neuer befindet. Arbeitete auf dem jeweiligen Mac zum Zeitpunkt der Auslieferung ein neueres System als Lion, schlägt der Installationsversuch fehlt.OS X Lion war im Juli 2011 erschienen und beendete die Unterstützung für Intel-Macs ohne 64-Bit-Prozessor. Dies betraf sowohl das erste MacBook Pro als auch den Mac mini und iMac mit "Core Duo". OS X Mountain Lion stand bereits ein Jahr später bereit und markierte den Umstieg auf Apples gut bekannten Jahrestakt. Zur damaligen Zeit ging die leichte Anpassung des Namens (Leopard auf Snow Leopard, Lion auf Snow Lion) auch mit der Ansage einher, dass die schiere Anzahl großer neuer Features nicht im Vordergrund stehen. Mit Mountain Lion hatte Apple nämlich viele Fehler und merkwürdige Entscheidungen aus Lion korrigiert – jenes stand unter dem Motto, Erfahrungen mit iPhone und iPad auf den Mac zu bringen, schoss aber an einigen Stellen über das Ziel hinaus. Gepaart mit eher schwacher Performance und vielen Bugs zählt 10.7 daher zu den recht schwachen Releases.