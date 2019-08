ON1 Photo RAW 2020 angekündigt – Brauchbarer Ersatz für Lightroom Abo-Verweigerer?

Bald ist es so weit. In wenigen Wochen wird Apple mit macOS Catalina sein erstes Mac-Betriebssystem veröffentlichen, das ausschließlich 64-Bit-Software unterstützt. Programme, die nicht vollständig 64 Bit sind, laufen unter Catalina nicht mehr. Für die meisten ist das kein Problem, denn die App-Entwickler hatten sehr lange Zeit, ihre Programme entsprechend vorzubereiten, aber es gibt ein paar Ausnahmen.Zu den prominentesten "Opfern" von Catalina dürften der Desktop-Publisher Adobe InDesign CS6 und die Foto-Software Lightroom 6 gehören. Zwar hat Adobe diese Programme längst aktualisiert und auf 64 Bit gebracht, stellt diese neueren Versionen aber nur noch per Abonnement und nicht mehr als Kaufsoftware zur Verfügung. Viele Nutzer möchten jedoch keine Abo-Software nutzen. Und weil es für eben diese beiden Programme lange Zeit keine echte Alternative gab, sind viele Nutzer so lange wie möglich bei den 6er-Versionen verblieben, die Adobe nicht mehr für 64 Bit fit gemacht hat. Ergo werden diese Programme nicht mehr laufen, sobald die Nutzer macOS Catalina installiert haben.Inzwischen gibt es Programme wie Affinity Publisher als sehr brauchbaren InDesign-Ersatz und für Lightroom 6 existieren sogar deutlich mehr Alternativen. Dazu zählen Programme wie Capture 1 Pro Skylum Luminar , oder auch ON1 Photo RAW Für die letztgenannte Lösung haben die Entwickler jetzt eine neue Version mit umfangreichen Verbesserungen angekündigt. ON1 Photo RAW 2020 soll unter anderem Filter mit "Künstlicher Intelligenz" bekommen: AI Match und AI Auto, vier neue Effektfilter (Weather, Sun Flare, Color Balance, Channel Mixer), Custom Kamera-Profile mit X-Rite, SmugMug-Integration, verbesserte Rauschreduzierung, eine Kartenansicht und ein Druck-Modul, sowie erhebliche Performance-Verbesserungen. Eine Public Beta soll Mitte September verfügbar sein.Zusätzlich hat ON1 ergänzende Apps in Aussicht gestellt, darunter eine Mobilversion von Photo RAW für iOS und Android, ON1 Video 2020 (ein Video-Editor ‘explicitly designed for the photographer’) und einen Sync-Service für Cloud-basierte Verwaltung der Fotos. Eine nähere Beschreibung der angekündigten Neuheiten finden Sie hier ON1 Photo RAW 2020 wird in der Vollversion rund 100 Dollar kosten. Ein Update für Besitzer der jetzigen Version kostet immerhin noch 80 Dollar. Ob die neu angekündigten Apps später Teil des Pakets rund um Photo RAW werden oder nur gegen Aufpreis zu haben sind, geht aus der Beschreibung nicht klar hervor. Letzteres ist aber wahrscheinlicher. Da muss man schon genau nachrechnen, ob sich ON1 preislich gegenüber einem langfristigen Lightroom/Photoshop-Abo noch rechnet, zumal die Update-Preise für ON1 recht hoch sind.