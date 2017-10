Nvidias Spiele-Streaming soll nächstes Jahr für Mac verfügbar sein

Nvidia bietet für Mac-Nutzer seit einiger Zeit eine Beta-Phase des geplanten Spiele-Streaming-Systems GeForce Now, mit der interessierte Spieler kostenlos bis Ende des Jahres das Angebot ausprobieren können. Die Spiele muss man dabei entweder über Steam bereits gekauft haben oder alternativ über GeForce Now noch käuflich erwerben. Wer jetzt bereits begeistert die Nvidia-Webseite aufrufen will, sollte sich jedoch bremsen. Die kostenlose Beta ist leider nur in Nordamerika verfügbar und auch nur auf dem Mac. Beta-Tester zeigen sich mit der gebotenen Leistung zufrieden, auch wenn es in seltenen Fällen kurzzeitig stottern kann.Der weltweite Start auf Mac und PC ist Anfang nächsten Jahres geplant, also ein Jahr nach Nvidias Ankündigung. Offenbar rechnet man mit einem hohen Interesse und will daher die Infrastruktur zunächst entsprechend auf- und ausbauen. Diesbezüglich ist auch noch eine Beta-Phase für PC-Spieler geplant, die noch in diesem Jahr beginnen wird. Zu den späteren Konditionen ist dagegen nach wie vor nicht viel bekannt. In den FAQs zum Streaming-Dienst wird nur indirekt ein Preis genannt. Dort verweist man auf die hauseigene Streaming-Box Shield (ab 229 Euro ), für die Goolge Now monatlich 7,99 US-Dollar kostet.Neben den monatlichen Kosten müssen beim Spiele-Streaming vor allem die Systemanforderungen beachtet werden. Während grundsätzlich jeder Mac mit mindestens macOS 10.10 Yosemite ausreicht, sind die Anforderungen an die Internet-Verbindung deutlich anspruchsvoller - zumindest für deutsche Verhältnisse. Mindestens eine Internet-Anbindung mit 25 Mbps sollte man vorweisen können, besser sind aber laut Nvidia wenigstens 50 Mbps. Darüber hinaus sollte der Mac entweder über modernes 5-GHz-WLAN oder über ein Gigabit-LAN-Kabel mit dem heimischen Internet-Router verbunden sein. Empfohlen wird außerdem eine USB-Gaming-Maus oder ein Spiele-Controller für ungetrübten Spielspaß.In der Beta-Phase unterstützt der Streaming-Dienst mittlerweile mehr als 50 Spiele, darunter unter anderem Age of Empires, Batman, Call of Duty, DayZ, Elder Scrolls Online, Fallout, Garry's Mod, Kerbal, League of Legends, Minecraft, No Man's Sky, Project Cars, Ressident Evil, Skyrim, StarCraft, Tekken, Universalis, Witcher und XCOM.Weiterführende Links: