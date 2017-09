Nissan Leaf: Neues Modell mit CarPlay und Apple Watch

Der Nissan Leaf war der erste Großserienwagen, der von Anfang an für Elektroantrieb entwickelt wurde und erreichte bereits 2015 den Titel des weltweiten meistverkauften E-Autos. Damit steht es in direkter Konkurrenz zu Tesla, dem wohl prominentesten Vertreter der Branche aus dem Silicon Valley. Nun präsentierten die Japaner die kommende 2018er Generation des Leaf, zu der unter anderem auch CarPlay-Unterstützung gehört.Hauptfeatures des kommenden Modells sind neben dem neuen Design-Anstrich vor allem das sogenannte E-Pedal sowie der Autopilot. Das E-Pedal erlaubt Beschleunigung und Abbremsung über ein einziges Pedal, wenngleich trotzdem noch ein separates Bremspedal eingebaut bleibt. Der Autopilot mit dem Namen »ProPilot« ist weniger komplex als etwa die Alternative von Tesla, beinhaltet aber einen Tempomat, einen Spurassistenten, einen Parkplatzassistenten und eine automatische Notbremse. Die Reichweite des Fahrzeugs liegt Herstellerangaben zufolge bei 150 Meilen, also etwa 240 Kilometer. Dafür sorgt ein Lithium-Ionen-Akku mit 40 kWh.CarPlay, also Apples Verbindung zwischen iPhone und Bordcomputer, steht leider nicht in der günstigsten, sondern erst ab der mittleren Ausstattungsvariante zur Verfügung, die mit über 32.000 US-Dollar zu Buche schlägt. Dann haust das System in einem 7-Zoll-Display. Android Auto ist als Alternative ebenso zu haben. Für Frühbesteller verspricht Nissan unter anderem eine Apple Watch Series 2, eine GoPro Hero5 Black oder ein Bundle aus Nest und Google Home; leider ist noch nicht ersichtlich, ob dieses Angebot auch für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt. Der Verkaufsstart erfolgt in Japan bereits im kommenden Monat, hierzulande müssen wir uns noch bis 2018 gedulden.Nissan gehört zu den zahlreichen CarPlay-Partnern in der Autoindustrie. Aktuell bieten die Japaner die aktuellen Modelle der Baureihen Micra, Maxima und Murano mit CarPlay an. Das Elektroauto Leaf wird also der vierte Wagen in der Reihe sein.