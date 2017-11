Nintendo veröffentlicht Animal Crossing für iOS; Sonic the Hedgehog 2 kostenlos

Animal Crossing: Pocket Camp

Sonic the Hedgehog 2

Seit heute ist das viel erwartete Nintendo-Spiel "Animal Crossing: Pocket Camp" im App Store erhältlich ( ). Unter den Charts der Gratis-Apps befindet es sich bereits auf den ersten Platz und kann viele positive Bewertungen vorweisen. Wer mit Animal Crossing nicht so viel anfangen kann, könnte sich über ein anderes bekanntes Spiel freuen. Sonic the Hedgehog 2 ist anlässlich seines 25. Jahrestages nämlich kostenlos für iPhone, iPad und Apple TV erhältlich ( ).Als Spieler muss man in "Animal Crossing: Pocket Camp" Freundschaften mit den tierähnlichen Bewohnern schließen. Zugleich erfüllt man die Aufgaben des Managers eines fiktiven Camping-Platzes, wobei man Wünsche erfüllen und durch Gestaltung des Platzes für glückliche Gesichter sorgen muss. Um Geld und Rohstoffe zur Realisierung von Projekten zu gewinnen, kann man unter anderem angeln, Insekten fangen sowie Früchte von Bäumen einsammeln. Mit dem eigenen Camping-Bus, der sich von Außen und Innen umgestalten lässt, gelangt man zu den verschiedenen Gebieten der Insel.Über den geschäftstüchtigen Kaufmann Nook lassen sich alternativ auch gewünschte Dinge mittels virtuellem Geld, den "Blatt-Bonds" kaufen. Erstmals ist es bei Animal Crossing möglich, durch In-App-Kauf mit realem Geld an das virtuelle Geld zu gelangen. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, muss nur noch die Systemanforderungen erfüllen. Mindestens iOS 9.0 sollte auf dem iPhone oder iPad installiert sein. Zudem wird ein 64-Bit-Prozessor vorausgesetzt, womit mindestens iPhone 5s, iPad Air bzw. iPad mini 2 erforderlich sind. "Animal Crossing: Pocket Camp" ist kostenlos , die Registrierung eines Nintendo-Kontos ist optional.In den 90er Jahren lieferten sich Nintendo und Sega einen erbitterten Kampf der Spielekonsolen um einen Platz an den heimischen TV-Geräten. Dabei hatte Nintendo vor allem durch Charaktere wie Mario und Luigi einen Vorteil. Sega schuf mit Sonic the Hedgehog eine Alternative zum italienischen Klempner-Duo von Nintendo. Sonic bot spielerisch Neues, denn im Gegensatz zu klassischem Jump&Run rollte man als Igel durch einen Großteil der Level. Alternativ stand auch der in Sonic 2 neu hinzugekommen Sidekick Tails mit seinen besonderen Fähigkeiten zur Auswahl.Anlässlich des 25. Jahrestages von Sonic the Hedgehog 2 ist das Spiel nun kostenlos für iPhone und iPad sowie Apple TV erhältlich. Systemvoraussetzung ist iOS 8.0 und neuer. Mittels In-App-Kauf lässt sich das Spiel zum Preis von 2,29 Euro werbefrei schalten.