Animal Crossing: Pocket Camp erscheint am Mittwoch für iPhone & iPad

Am Wochenende hat Nintendo of America, welches für die Entwicklung der Animal-Crossing-Reihe verantwortlich ist, den Starttermin für das Mobilspiel "Animal Crossing: Pocket Camp" bekannt gegeben. Demnach wird das Spiel bereits am kommenden Mittwoch, den 22. November weltweit im App Store erhältlich sein. Zur Uhrzeit gibt es allerdings keine Angaben, jedoch ist davon auszugehen, dass es hierzulande wohl eher in den Abendstunden erhältlich ist.Die Ankündigung dürfte Spieler in Australien kaum interessieren. Dort hat Nintendo bereits vor einigen Wochen Animal Crossing veröffentlicht, um das Spiel einem größeren Test zu unterziehen. Die Reaktionen sind Australien durchweg positiv gewesen und das Spiel soll erfolgreicher als Fire Emblem Heroes und Super Mario Run sein. Dabei greift Nintendo bei der Spielmechanik auf das bewährte Rezept der Animal-Crossing-Reihe zurück.Auch in "Animal Crossing: Pocket Camp" stehen Freundschaften mit den tierähnlichen Bewohnern im Mittelpunkt der Spiels. Als Manager eines fiktiven Camping-Platzes muss man hierbei für glückliche Gesichter sorgen. Dabei nimmt man nicht nur die Gestaltung des Platzes in die eigene Hand, sondern erfüllt auch die verschiedenen Wünsche der Besucher und Freunde.Wie in bisherigen Teilen der Animal-Crossing-Serie können Spieler auch bei Pocket Camp zahlreiche Dinge durchführen, um Geld und Rohstoffe zur Realisierung von Projekten zu gewinnen. Dazu zählen unter anderem Angeln, Fangen von Insekten sowie Einsammeln von Früchten an Bäumen. Hierzu kann man mit dem eigenen Camping-Bus, der sich von Außen und Innen umgestalten lässt, in verschiedene Gebiete der Insel fahren.Über den geschäftstüchtigen Kaufmann Nook lassen sich alternativ auch gewünschte Dinge mittels virtuellem Geld kaufen. Erstmals ist bei Animal Crossing möglich, nicht nur durch Verkauf gesammelter Dinge an das virtuelle Geld zu gelangen, sondern auch durch In-App-Kauf mit richtigem Geld.Dies dürfte vor allem Ungeduldigen gefallen, denn auch in Pocket Camp verläuft die Spielzeit synchron mit der echten Zeit und den Jahreszeiten ab. Dies beeinflusst nicht nur Grafik und Verhalten der Spielfiguren, beispielsweise durch Tag-Nacht-Rythmus, sondern auch die Verfügbarkeit bestimmter Dinge wie Früchte und Insekten.Bei den Möglichkeiten für Multiplayer beschränkt sich Nintendo auf den Besuch von Campingplätzen befreundeter Spieler (sowie Spieler in der Umgebung) und den Austausch gesammelter Dinge. Nintendo wird "Animal Crossing: Pocket Camp" am Mittwoch veröffentlichen. Danach sollen regelmäßig Updates mit verschiedenen Neuerungen erscheinen, um Spieler bei Laune zu halten.Weiterführende Links: