Nice to have: Acht Tech-Gadgets, um Ihren Digital-Lifestyle aufzupeppen

Licht macht froh: Philips Hue Buratto Spot Deckenleuchte

Schon klar: es ist nicht wirklich notwendig, immer die neuesten Technik-Spielzeuge zur Befriedigung der Jäger-und-Sammler-Triebe zu kaufen. Man kann auch Yoga machen oder einen Kräutergarten anlegen, um sich auf diese Weise des Alltagsstresses zu entledigen.Aber machen wir uns nichts vor: Technik macht Spaß. Sonst wären wir nicht hier. Und Technik kann uns durchaus auch dabei helfen, den Alltag angenehmer und effizienter zu gestalten, sodass man später weniger mentalen Ausgleichsbeschäftigungen nachzugehen braucht, um Stress abzubauen. Gestalten wir uns also das Leben selbst so angenehm wie möglich.Im folgenden möchte ich Ihnen acht Technikprodukte vorstellen, die zumindest das Potential dazu haben, Ihren Alltag erfreulicher zu gestalten. Ob und wie sehr das zutrifft, kann aber nur jeder für sich selbst entscheiden. Zen-artige Wirkung ist allerdings von den wenigsten der folgenden Vorschläge zu erwarten. – Keine Garantie auf nicht erfülltes Seelenheil!Die Tage werden bereits wieder rapide kürzer. Schon bald befinden wir uns in unseren Breitengraden wieder im dunkelsten Kapitel des Jahres. Buchstäblich gemeint. Wenn es schon Nachmittags zur Kaffeezeit dunkel ist, hilft eine angenehme Beleuchtung gegen Winterfrust.Die Philips Hue Buratto Deckenleuchte gibt es mit unterschiedlichen vielen Spots. Jeder der Strahler nimmt ein Leuchtmittel mit GU10-Sockel auf. Im Lieferumfang sind beim Dreier-Spot die Hue Leuchtmittel White Ambiance enthalten. Diese können bei Bedarf auch gegen die farbigen Varianten des Herstellers ersetzt werden. Auch ein Funkschalter gehört zur Grundausstattung.Mit der richtigen Helligkeit und Farbtemperatur im Raum dürften die dunklen Tage um einiges erträglicher werden. Der Preis ist (für den Dreier-Spot) mit rund 190 Euro kein Grabbeltisch-Schnäppchen, aber im Vergleich zu Luxus-Lampenmarken doch sehr erschwinglich. Wer es noch günstiger haben will, findet ähnliche Deckenleuchten mit GU10-Fassung bei Amazon ab ca. 35 Euro , dann aber ohne Funkschalter und (Hue-) Leuchtmittel.