New 'n' Tasty: Oddworld Abe's Oddysee als Remake für iOS

"Oddworld: Abe's Oddysee" war einer der maßgeblich Plattformer auf der PlayStation 1 und setzte damals mit detaillierter Grafik und kreativen Rätseln neue Maßstäbe für das Genre. Nun ist der Remake namens "Oddworld: New 'n' Tasty" für iOS erschienen (zur App: ) und hat das Spielprinzip samt Rätsel übernommen und in eine neue zeitgemäße 3D-Grafik mit Touch-Steuerung verpackt.In "Oddworld: New 'n' Tasty" steuert der Spieler einen versklavten Mudokaner namens Abe, der in einer Fleischfabrik RuptureFarms mitbekommt, dass mangels einer ausreichenden Zahl an Nutztieren nun Mudokaner zu Fleisch verarbeitet werden sollen. Als Abe dies erfährt, verfällt er jedoch in Panik und wird von der Geschäftsführung gejagt. Ziel ist es nun, Abe sicher aus die Fleischfabrik zu führen und nebenbei andere versklavte Mudokaner über ein spirituelles Portal zu retten.Die Speicherpunkte lassen sich über iCloud synchronisieren, sodass das Spiel auch auf einem Zweitgerät fortgesetzt werden kann. Außerdem verfügt das Remake über Unterstützung von MFi-Controller, sodass man alternativ zur Touch-Steuerung auf die klassische Controller-Steuerung zurückgreifen kann. "Oddworld: New 'n' Tasty" setzt mindestens iOS 8.0 voraus und kostet 8,99 Euro . Spezielle Anforderungen an iPhone bzw. iPad gibt es nicht.