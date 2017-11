Neues im iOS-Store: Firefox mit modernerem Design, Workflow bereit für das iPhone X

Photon

Encode Media

Mozilla hat der iOS-Version des freien Browsers Firefox (Store: ) ein neues Erscheinungsbild verpasst. Dasgenannte Design soll moderner daherkommen und ganz auf die Anforderungen von Nutzern zugeschnitten sein. Sowohl die Menüelemente als auch die minimalistische Optik wurden auf den neuesten Stand gebracht. Zudem soll der Zugriff auf die Menüs einfacher als zuvor vonstatten gehen.Beim Aufruf eines neuen Tabs stellt Firefox von nun an eine Sammlung der meistbesuchten Internetseiten des jeweiligen Nutzers dar, um einen besseren Schnellzugriff zu gewährleisten. Zudem sind im unteren Displaybereich aktuelle Artikel-Vorschläge von Pocket zu sehen.Suchvorschläge bei der Worteingabe im URL-Feld sind im Gegensatz zu vorher standardmäßig aktiviert. Die neue Optionverhindert das automatische Laden von Grafikinhalten.Firefox legt großen Wert auf Privatsphäre-Funktionen. Zusätzlich zum Modus, der weder Cookies noch eine Chronik der jeweiligen Surf-Session anlegt, gibt es in den Einstellungen umfangreiche Datenschutzoptionen. Dazu zählen das Löschen privater Daten und der Schutz vor Aktivitätenverfolgung. Firefox 10 benötigt mindestens iOS 10.3 und ist kostenlos verfügbar (Store: ).Die von Apple aufgekaufte App Workflow ist ebenfalls in einer neuen Version erschienen. Die Automatisierung-App wird mit der Version 1.7.7 voll kompatibel zu iOS 11 und der Benutzeroberfläche des iPhone X. Hinzu kommt die Unterstützung diverser Health-Datentypen wie Insulin Delivery, V02 Max, Waist Circumference und Resting Heart Rate. Zudem unterstützen die Aktionenundjetzt das Bildformat HEIF respektive das Videoformat HEVC.Workflow 1.7.7 setzt mindestens iOS 9.0 voraus und kann kostenlos heruntergeladen werden (Store: