Neues MacBook Pro mit kantigem Gehäuse wie iPhone 12: Hinweise verdichten sich

Neues MacBook Pro soll ähnlich kantig wie iPhone 12 werden



Fan-Konzeptbild zum neuen MacBook Pro. Quelle: MacRumors. Fan-Konzeptbild zum neuen MacBook Pro. Quelle: MacRumors.

Herausforderungen eines kantigen Gehäuses

Größeres 14-Zoll-Display geplant

Apple plant für dieses Jahr weitreichende Änderungen am MacBook Pro. Außer dem bevorstehenden Wechsel von Intel-Prozessoren zu den hauseigenen ARM-Chips stehen auch Änderungen am Gehäusedesign auf der Agenda des Unternehmens, so Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung. Nachdem sich Kuo schon vor einigen Wochen diesbezüglich geäußert hatte, legte er kürzlich nach. Kunden können sich demnach auf ein Design einstellen, das an das kantige Gehäuse des iPhone 12 erinnert.Apple verabschiedet sich laut des Berichts sowohl auf der Ober- als auch Unterseite von der leicht abgerundeten Gehäuseform, die das MacBook Pro seit Jahren prägt. Stattdessen lasse sich das Unternehmen aus Cupertino vom Design des iPhone 12, iPad Pro und iPad Air 4 inspirieren, um ein gleichmäßigeres Gehäusedesign in noch mehr Produktlinien als bisher umzusetzen. Diverse Nutzer haben sich bereits Gedanken um das mögliche Design der nächsten Generation des MacBook Pro gemacht und einzelne Render-Bilder erstellt, in denen die voraussichtlichen Hardware-Neuerungen berücksichtigt sind.Falls Apple tatsächlich in Zukunft auf die leicht abgerundete Gehäuseform verzichtet, ergibt sich eine Herausforderung bezüglich des Komforts. Die aktuellen Modelle erlauben es Nutzern, mit den Fingern unter die Abrundung zu greifen und das Gerät so beispielsweise von einem Tisch schnell und einfach mit einer Hand hochzuheben. Ein kantigeres Gehäuse ließe sich unter Umständen nicht so gut greifen. Es bleibt abzuwarten, wie Apple das Problem angeht.Apple-Insider Mark Gurman bezweifelt zudem, dass die Gehäuseänderungen so weitreichend wie von Kuo angekündigt sind. In einem Beitrag für Bloomberg geht Gurman von einem ähnlichen Design wie bei den aktuellen Modellen aus. Es sei nur mit kleinen Designänderungen zu rechnen. Ob ein kantigeres Gehäuse noch zu besagten kleinen Änderungen zählt, geht aus dem Beitrag nicht hervor.Außer dem kantigeren Design gehört auch ein schmalerer Display-Rahmen zu den voraussichtlichen neuen Gehäuse-Features, der eine Verlängerung der Display-Diagonale des jetzigen 13-Zoll-Modells auf 14 Zoll ermöglichen würde. Entsprechende Gerüchte um ein 14-Zoll-Modell des MacBook Pro gibt es schon länger.