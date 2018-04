Neues MacBook Air angeblich verschoben

Dass Apple einen Nachfolger des betagten und schon seit geraumer Zeit nicht mehr ernsthaft gepflegten MacBook Air präsentieren wird, gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich. Mehrfach war zu hören, Apple wolle zur WWDC bereits die nächste Generation vorstellen. Spekuliert wird allerdings noch, ob es sich weiterhin um ein Gerät mit Namenszusatz "Air" handelt – oder ob Apple die ultrakompakte Baureihe nur noch als "MacBook" führt. Als ganz sicher kann man annehmen, dass die kommende Generation des Air bzw. der Air-Nachfolger mit einem Retina-Display ausgestattet ist. Im März hatte ein recht konkreter Bericht davon gesprochen, Apple setze auf 2560x1600 Pixel und 13". Der Einstiegspreis soll demnach bei rund 1000 Dollar liegen. Nun meldet sich aber eine weitere Stimme zu Wort und gibt unter Berufung auf Zuliefererkreise an, Apple habe die Produktion auf die zweite Jahreshälfte verschieben müssen.Zuvor wurde allgemein damit gerechnet, dass die Fertigung auf jeden Fall noch im ersten Halbjahr anläuft. Andernfalls wäre eine Vorstellung im Juni schwer möglich, denn vor Mitte bis Ende Juli könnten ansonsten keine Geräte an die Kunden gebracht werden. Sofern sich die neuerlichen Berichte bewahrheiten, dann erfolgt die Vorstellung vermutlich erst im September oder Oktober. Für die Lieferverzögerung verantwortlich sei allerdings nicht Apples Produktentwicklung, sondern essenzielle Zulieferer. Vor allem beim Prozessor gebe es Engpässe, so die Einschätzung.Apple verbaut im MacBook sowie im MacBook Air keine herkömmlichen Notebook-Prozessoren, sondern eine Serie, die speziell für Ultrabooks konzipiert ist (gekennzeichnet mit "U"). Die Chips arbeiten mit wesentlich geringerer Taktrate, erzeugen damit weniger Abwärme und bringen weniger Energiebedarf mit. An offiziellen Baureihen steht "Whiskey Lake" als Nachfolger von "Kaby Lake Refresh" an, ob es von "Cannon Lake" im 10-nm-Verfahren auch eine U-Variante gibt, bleibt noch offen. Sollte Apple das MacBook Air mit Whiskey Lake bestücken, so wäre dies ohnehin erst in der zweiten Jahreshälfte möglich.