Neues Design für iPhone SE 2? Renderings

Lange Zeit war es sehr ruhig rund um das »kleine« iPhone im Apple-Portfolio geworden. Nachdem Tim Cook im Frühjahr 2016 unter dem Namen »iPhone SE« die Komponenten des iPhone 6s im 4''-Gehäuse des iPhone 5s vorgestellt hatte, gab es ein Jahr später lediglich ein kleines Speicher-Upgrade. In diesem Frühjahr hingegen stehen die Chancen nicht schlecht, einen echten Nachfolger für das handliche Gerät zu sehen. Der neueste Hinweis in diese Richtung stammt von Tekz24, die letzten August als erste schon von einer Neuauflage zu berichten wussten.Jetzt konkretisierte die Seite mit Verweis auf »sehr glaubwürdige Quellen« bei Apple, dass der Nachfolger im neuen Design daherkomme. Ähnlich wie iPhone 8 und iPhone X verfüge das SE 2 über eine Glasrückseite, um kabelloses Laden zu ermöglichen. Anhand dieser neuen Information erstellte man Renderings des neuen Gerätes, welches frappierende Ähnlichkeit zum Glasdesign des iPhone 4 aufweist. Inwieweit die Renderings allerdings realistisch sind, muss dahingestellt bleiben, denn bei einer »Glasrückseite wie bei iPhone 8 und iPhone X« stellt man sich eher die gewölbten Ränder der großen Brüder vor als das kantige 4er-Design.Dass die Renderings auf das randlose Frontdisplay verzichten und stattdessen weiterhin auf die Home-Taste setzen, ergibt dagegen durchaus Sinn. Denn um das geringe Preisniveau von etwa 400 US-Dollar zu halten, dürfte Apple auf TrueDepth-Kamera und Face ID verzichten und stattdessen weiterhin auf den Fingerabdrucksensor Touch ID setzen. Den Informationen von Tekz24 aktualisiert Apple den Prozessor vom bisherigen A9 auf den A10-Chip des iPhone 7 - das würde bedeuten, anders als beim letzten Mal erhielte das neue iPhone SE nicht die aktuelle, sondern ein Jahr alte Hardware. Beim RAM bliebe mit 2 GB alles beim Alten. Die Speicheroptionen seien mit 32 und 128 GB ebenfalls unverändert, der Akku wachse ganz leicht auf eine Kapazität von 1.700 mAh. Gefertigt werden soll das iPhone SE 2 in Indien.