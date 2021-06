Neues Apple-Patent: Nutzer richtet iPhone oder Fernbedienung auf Gegenstand – und interagiert mit diesem

Patent beschreibt Universalfernbedienung – und mehr

Apple könnte das System mit AR-Features kombinieren

Als Apple erstmals ein Gerät mit einem Ultrabreitband-Chip vorstellte, hielt sich die Begeisterung über das Feature noch in Grenzen: Das iPhone 11profitierte vor allem bei der Benutzung von AirDrop davon, weitere Einsatzgebiete lagen damals noch in weiter Ferne. Mittlerweile sieht die Lage deutlich anders aus: CarKey soll künftig noch praktikabler sein, sodass der Nutzer sein iPhone oder seine Apple Watch nicht länger an das Türschloss des Autos halten muss. Außerdem sind entsprechend ausgestattete Geräte in der Lage, AirTags noch genauer zu lokalisieren. Apple könnte mit der Technologie aber noch so einiges mehr vorhaben, wie ein vom Unternehmen eingereichter Patentantrag verrät.In einem heute vom US-Marken- und Patentamt erteilten Patent beschreibt Apple ein System, das auf eine Fernbedienung, einen Pointer oder Ähnliches setzt. Das Besondere daran: Richtet der Nutzer ein solches Gerät auf bestimmte Gegenstände, kann es mit diesen interagieren. Denkbar wäre eine Art Universalfernbedienung, die mit einem Bildschirm versehen ist. Dieser könnte die Bedienelemente dynamisch anpassen – abhängig davon, ob die Fernbedienung beispielsweise die Stereo-Anlage oder den Fernseher „anvisiert“:Das Patent beschreibt auch eine Implementierung des Systems in einem iPhone. Dabei richtet der Anwender sein Gerät auf einen Gegenstand, der Ultrabreitband-Signale an das iPhone sendet. Dieses ermittelt den Ankunftswinkel der Signale, um zu identifizieren, mit welchem Objekt eine mögliche Interaktion stattfindet. Um das System genauer arbeiten zu lassen, zieht Apple auch die Einbeziehung von Bewegungsdaten und diversen Sensoren in Betracht. Gegenstände, die mit einem Ultrabreitband-Sender ausgestattet sind, könnten so Informationen an das iPhone liefern – beispielsweise zu einzelnen Ausstellungsstücken in einem Museum:Apple könnte Features dieser Art mit AR-Funktionen kombinieren. Die neue Siri Remote für das Apple TV eignet sich allerdings nicht für diese Anwendungsfälle: Die Fernbedienung muss auf einen Ultrabreitband-Chip verzichten.