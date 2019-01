Neue interaktive Netflix-Serie funktioniert nicht auf Apple TV

Wer "Black Mirror: Bandersnatch" erleben möchte, muss die passende Ausrüstung haben. Die interaktive Netflix-Produktion, bei der die Zuschauer aktiv ins Geschehen eingreifen und so die Entwicklung der Geschichte bestimmen können, funktioniert nicht auf allen Geräten. Besitzer eines Apple TV zum Beispiel kommen nicht in den Genuss des Adventure-Movies und müssen sich eine Alternative suchen. Bandersnatch " ist nach "Minecraft: Story Mode" der zweite interaktive Netflix-Film, von dem es keine lineare Variante gibt. Das unterscheidet die Produktion von Filmen wie "Der gestiefelte Kater und das magische Buch" oder "Stretch Armstrong: Der Ausbruch". Letztere sind daher auch auf Geräten verfügbar, die keine aktiven Inhalte unterstützen. Dazu gehören Netflix zufolge neben dem Apple TV auch Googles Chromecast, die Windows-App und Browser mit Silverlight. Auf iPhone und iPad funktioniert "Bandersnatch" hingegen, vorausgesetzt auf den Geräten läuft die aktuelle Version der Netflix-App.Warum "Black Mirror: Bandersnatch" nicht auf allen Geräten zur Verfügung steht, teilte Netflix nicht mit. Ein Grund könnte sein, dass das Apple TV ebenso wie etliche, vor allem ältere Smart-TVs nicht zu interaktiven Inhalten kompatibel ist, die mit Hilfe der Open-Source-Plattform Twine erstellt wurden. Ob diese Inkompatibilität durch ein Update der Netflix-App für das Apple TV beseitigt werden kann, ist zurzeit nicht bekannt."Bandersnatch" ist Teil der britischen "Black Mirror"-Serie, von der es bislang vier Staffeln gibt, eine fünfte wurde bereits in Auftrag gegeben. Die Geschichte des Specials, in dem unter anderem Fionn Whitehead, Will Poulter und Craig Parkinson mitspielen, dreht sich um einen Programmierer, der auf der Grundlage eines Fantasy-Romans ein Videospiel entwirft. Dabei muss der Zuschauer alle paar Minuten eine Entscheidung treffen, wie sich die Handlung weiterentwickeln soll.