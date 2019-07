Neue iPads voraus? Apple registriert fünf neue Modelle bei der EEC

A2068, A2197, A2198, A2228 und A2230

Erst gestern kamen Gerüchte auf, dass die Fertigung neuer Einstiegs-iPad s noch in diesem Monat anlaufen soll und das 2018er-Modell, welches Apple im März letzten Jahres vorstellte, ablösen soll. An den Gerüchten scheint etwas dran zu sein: Gerade wurden von der Eurasian Economic Commission (kurz EEC) fünf neue Modellnummern von Apple-Geräten veröffentlicht, welche als Betriebssystem "iPadOS" einsetzen sollen – es handelt sich also mit Gewissheit um Tablets.Erst Ende letzten Jahres präsentierte Apple neue iPad-Pro-Modelle – daher ist es wahrscheinlicher, dass es sich bei den Modellnummern um eine aktualisierte Version des Einsteiger-iPads handelt. Die indische Webseite "MySmartPrice" stieß in der Datenbank der EEC auf folgende Modellnummern:Noch ist völlig unklar, welche neuen Features die aktualisierten Modelle mitbringen werden: Möglicherweise wird Apple auch beim iPad ohne Namenszusatz Face ID statt Touch ID einsetzen, wenn dadurch der Einstiegspreis der Geräte nicht zu stark in die Höhe schnellt. Auch der Erscheinungstermin ist noch nicht klar: Apple könnte die neuen iPads zusammen mit den neuen iPhone-Modellen im September präsentieren oder im Oktober eine gesonderte Veranstaltung abhalten.Durch die Eurasian Economic Commission wurden in den vergangenen Jahren schon öfters Modellnummern von bisher nicht erschienenen Geräten veröffentlicht. So kündigte die Behörde mehrere neue Macs, das letzte iPad Pro und neue AirPod-Modelle schon lange vor der Präsentation durch Apple an.