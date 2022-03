Comeback der SMS: In Deutschland werden wieder mehr Kurznachrichten verschickt

Mehr SMS-Nachrichten im Jahr 2021

Zwei-Faktor-Authentifizierung oftmals per SMS

Die SMS spielte lange Zeit eine tragende Rolle in der Kommunikation. Aufgrund der anfänglichen Limitierung auf 160 Zeichen etablierten sich auch bestimmte Abkürzungen, welche bis heute in Nachrichten zum Einsatz kommen. Den Höhepunkt erreichte die SMS hierzulande anno 2012: 59 Milliarden Kurznachrichten wurden in Deutschland via Short Message Service in jenem Jahr verschickt. Mittlerweile ist die Konkurrenz groß: Messaging-Dienste wie Signal oder iMessage dämmten die Popularität der SMS deutlich ein, außerdem existiert bereits der Nachfolgestandard RCS, welcher allerdings noch nicht auf dem iPhone Einzug gehalten hat. 2021 erlebte die SMS jedoch einen erneuten Boom.Laut einem Papier der Bundesnetzagentur, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, gingen hierzulande 7,8 Milliarden SMS-Nachrichten im Jahr 2021 über den Äther. Das sind um 800 Millionen mehr als im Jahr davor. Erstmals seit 2012 erlebt der Kurznachrichten-Dienst einen Aufwärtstrend: Im Schnitt sendete jeder Einwohner Deutschlands 94 SMS im vergangenen Jahr. Der Zuwachs überrascht: Messaging-Dienste genießen nach wie vor hohe Beliebtheit, ermöglichen den Transfer von Sprachnachrichten, Fotos und Videos und bieten eine ganze Reihe an Features, welche die SMS nicht kennt. Auch aus Gründen der Sicherheit spricht kaum etwas für die SMS: Wer auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Wert legt, muss auf Alternativen ausweichen.Einer der Gründe für die gestiegene Popularität von SMS dürfte auf die zunehmende Nutzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung zurückzuführen sein: Aus Sicherheitsgründen verschicken viele Anbieter sensibler Services Zugangscodes per Kurznachricht, um die Nutzer zu identifizieren. Der Empfang der SMS ist an keine App gebunden: Alle Mobiltelefone können entsprechende Nachrichten erhalten, sofern eine aktive Rufnummer vorhanden ist. Eine weitere Erklärung für den Aufwärtstrend liefert wohl der Totalausfall der Meta-Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp im Oktober 2021: Nutzer besannen sich auf die SMS zurück, um mit anderen in Kontakt zu bleiben.