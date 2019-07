Snoopy in Space: Trailer zu Peanuts-Cartoon auf AppleTV+

Mit fast 18.000 veröffentlichten Comics in diversen Tageszeitschriften und einer Leserschaft von 355 Millionen gehören die Peanuts zu den bekanntesten Comic-Figuren: In den 60ern erschienen die Geschichten in 75 Nationen und wurden in 21 Sprachen übersetzt. Apple kündigte auf dem diesjährigen März-Event an, dass neue animierte Folgen der Peanuts im Auftrag von Apple produziert werden. Apple veröffentlicht die neuen Folgen über den neuen, hauseigenen Streaming-Dienst AppleTV+, welcher im Herbst startet.Anlässlich des 50. Jubiläums der Mondlandung veröffentlichte Apple nun einen ersten Trailer zur neuen Peanuts-Serie:Bei "Snoopy in Space" verfolgt der kleine Peanuts-Hund seinen Traum, Astronaut zu werden – bei einem Ausflug der Peanuts zur NASA wählt diese die Freunde für eine Elite-Mission in den Weltraum aus. Noch ist unklar, wann genau die Peanuts-Serie erscheint – möglich ist, dass die Peanuts direkt ab Marktstart von AppleTV+ im Herbst zu sehen sind.