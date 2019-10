Neue Titel für Apple Arcade: Jump n’ Run, Shooter und Strategiespiel

Decoherence (Store:

Apples neuer Gaming-Abodienst Arcade bekommt Zuwachs. Kürzlich wurden vier neue Spiele für iPhone, iPad und Apple TV veröffentlicht, die sich über den Service nutzen lassen. Bei den Titeln handelt es sich um ein Strategiespiel, eine App mit Jump n’ Run-Schwerpunkt und zwei Shooter.Decoherence ist ein Strategie-Titel, bei dem es darum geht, Roboter aus diversen Komponenten zusammenzubauen. Der Nutzer kann im Anschluss als Pilot gemeinsam mit seinen konstruierten Bots entweder gegen Computergegner im sogenannten „Entropietribunal“ kämpfen oder Multiplayer-Matches bestreiten. Entscheidend für den Sieg ist die Strategie, die sich der Nutzer überlegt. Jeder Roboter lässt sich mit bestimmten Fähigkeiten und Befehlen versehen, um optimal für den jeweiligen Kampf gerüstet zu sein.Das atmosphärische, Story-orientierte Puzzle-Jump'n'Run INMOST besteht aus drei spielbaren Charakteren, deren Geschichte in einer düsteren Welt über verschiedene Handlungsstränge miteinander verwoben ist. Das Entwicklerstudio spricht von einer „Geschichte über Verlust, Hoffnung und traumatische Todesfälle“. Schauplatz ist eine verlassene Burg, in der es einiges zu entdecken gibt. Der besondere Charme des Titels ergibt sich über die altmodische Grafik, die beispielsweise an frühe Nintendo-Spiele erinnert.Rogue Games beschreibt Mind Symphony als Mischung aus Musik und Gameplay, die sich auf den Gemütszustand des Anwenders einstellt. Im sogenannten Loslassen-Modus erscheint der Titel im Stil eines klassischen Shoot-Em-Up. Die Angriffe der Feinde orientieren sich an den abgespielten Musiktiteln. Je mehr Punkte der Spieler sammelt, desto höher steigt die Intensität des Gameplays. Im Ruhe-Modus dagegen konzentriert sich das Spiel auf friedliche, rhythmische Abläufe, um den Fokus auf Entspannung zu setzen.Bei ShockRods geht es vor allem um eines: Schießen. Nutzer stellen sich Kampffahrzeuge zusammen und kämpfen in futuristischen Sportarenen als Einzelspieler oder im Team. Die „ShockRods“ lassen sich vom Aussehen und der Ausstattung her auf vielfältige Art konfigurieren. Spielmodi wie Deathmatch, Schockball und „Erobere die Flagge“ sorgen für Abwechslung.