Neue Spotify-UI sorgt für Kritik: Viele Nutzer drohen mit Abwanderung zu Apple Music

Spotify „raubt“ wichtigem UI-Bereich Features

„Gigantischer“ Podcast-Tab sorgt für Ärger

Apple Music könnte profitieren

Spotify hat vor Kurzem ein User Interface-Update veröffentlicht, das einige Bereiche der Benutzeroberfläche ändert und neue Schwerpunkte setzt. Für „Deine Musik“ etwa seien die UI-Neuerungen umgesetzt worden, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, gewünschte Inhalte schneller zu finden, so der schwedische Streaming-Anbieter. Doch der bisherigen Nutzerresonanz in diversen Online-Foren zufolge hat Spotify das Gegenteil erreicht: Vieles erscheine unübersichtlicher und verschachtelter als zuvor. Einige Spotify-Kunden drohen schon damit, zu Apple Music zu wechseln.Besonders über Reddit äußern Spotify-Nutzer ihren Enttäuschung über die UI-Änderungen. Allein der Thread „Bring back old Spotify!“ erzeugte bereits hunderte zumeist zustimmender Kommentare. Die größten Vorwürfe beziehen sich auf „Meine Musik“. Spotify habe den UI-Bereich ohne jede Not um Funktionen beschnitten und es so praktisch unmöglich gemacht, durch größere eigene Musikbibliotheken zu navigieren. Der Songs-Tab sei verschwunden und der Bereich der kürzlich abgespielten Inhalte weniger funktionell als zuvor.Viele der sich kritisch äußernden Anwender vermuten eine gezielte Strategie des Unternehmens. Spotify wolle die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Podcast-Sektion lenken und habe diese deutlich prominenter als in früheren Versionen positioniert. Dem zum Opfer gefallen seien essenzielle Features aus „Meine Musik“. Da diverse Anwender besagten Bereich wichtiger finden als die angebotenen Podcasts, gibt es entsprechend viele Frust-Bekundungen.Im Apple Music-Sektor von Reddit hat Nutzer Jefferyt51 sogar schon einen Thread mit dem Titel „Incoming Spotify Pilgrims“ eröffnet, in dem er eine große Zahl an Überläufern vom schwedischen Streaming-Dienst ankündigt. Zudem gibt er Tipps zur Übertragung von Playlisten zwischen den beiden Services. iPhone- und iPad-Anwendern etwa empfiehlt er dazu die Drittanbieter-Lösung SongShift (Link: ). Es bleibt abzuwarten, ob Spotify auf die große Kritik reagiert und beim UI-Design wieder zurückrudert.