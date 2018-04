Neue Spot-Serie fürs iPad mit Apple Pencil: Kinderleicht Porträts zeichnen

Vor wenigen Jahren hat Apple beschlossen, in den Werbekampagnen nicht mehr ausschließlich englischsprachige Videos für den US-Markt zu produzieren, die dann in andere Sprachen übersetzt werden. Stattdessen sollen verschiedene andere große Märkte immer mal wieder eigens produzierte Spots erhalten. Dafür öffnete Apple unter anderem eine Reihe von lokalisierten YouTube-Kanälen, auch für Deutschland gibt es einen.Die jüngste Werbespot-Serie für das iPad 9,7'' ist so ein Beispiel. Die fünf Clips landeten ausschließlich in der türkischen YouTube-Präsenz von Apple und haben jeweils ein türkisches Kind als Hauptperson. In jeweils 15 Sekunden sieht man die Entstehung einer händischen Zeichnung auf dem iPad, welche die Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren mit dem Apple Pencil angefertigt haben. Zu der Überschrift »Benim Portem« (Mein Porträt) geben sie gleichzeitig ein kurzes Statement dazu ab, beispielsweise "Ich bin siebeneinhalb Jahre alt, also habe ich sieben Bilder gezeichnet. Und ein halbes." oder "Ich habe mich selbst und die Natur gemalt. Alles hat ein Gesicht."Der Spot zeigt Apples Überzeugung auf, dass der Apple Pencil im Zusammenspiel mit dem iPad Kreativität fördert und kinderleicht zu bedienen ist. Das neue Tablet stellte Apple letzten Monat auf einem kleinen Bildungs-Event vor. Es entspricht weitestgehend dem Vorgängermodell, erhielt aber einen besseren Prozessor und als Hauptfeature die Unterstützung des Apple-Zeichenstiftes. Außerdem senkte der Konzern den Preis auf 349 Euro (32 GB), bzw. 439 Euro (128 GB).Weiterführende Links: