Neue Mac-Version von Notability: Beliebte Notiz-App bietet fast alle Features der iPad-Variante

Stifteingabe über Sidecar-Umweg möglich

Features von der iPad-Version bekannt

Sonderpreis zum Start der Mac-App

Die Softwareschmiede Ginger Labs hat eine neue Version der populären Notizen-App Notability für macOS veröffentlicht. Das Besondere: Die Anwendung soll alle Features bieten, die Nutzer schon von der iPad-Variante der Notizen-Software kennen. Möglich wird das durch Apples Catalyst-Technologie, mit deren Hilfe Entwickler iPad-Apps vergleichsweise schnell und einfach auf den Mac übertragen können.Die Notizen-Anwendung spielt ihre ganze Stärke auf dem iPad durch den Pencil-Support aus. Nutzer können mit dem Stift handschriftliche Einträge, Zeichnungen und mehr erstellen, die sich auf vielfältige Art in Notizen organisieren lassen. Da Macs den Apple Pencil nicht unterstützen, hat sich Ginger Labs eine andere Lösung überlegt: Nutzer der Mac-Anwendung haben die Gelegenheit, ihr iPad mithilfe von Sidecar als Erweiterung des Mac-Displays zu verwenden. Über das iPad-Display sind Stift-Eingaben bei der macOS-Version von Notability möglich. Alternativ bieten sich handschriftliche Einträge oder Zeichnungen via Maus oder Trackpad an, wobei der Stift die deutlich komfortablere Lösung ist.Andere Features sollen ohne Einschränkungen verfügbar sein. Anwender erhalten die von der iPad-App bekannten Notiz-, Journal- und Zeichenwerkzeuge, darunter Tinte, Text, Textmarker und Audio-Aufnahmen. Zudem lassen sich Dokumente, Fotos, GIFs, Websites und andere Inhalte importieren. Zusätzlich können Kunden ihre PDFs, DOCs und PPTs einfügen. Falls Notizen vertrauliche oder anderweitig sensible Informationen enthalten, bietet sich die Passwortschutz-Funktion an.Wenn die Notability-Daten mit mehreren Macs, iPads oder iPhones synchronisiert werden sollen, steht dafür iCloud zur Verfügung. Zudem unterstützt die Software weitere Cloud-Dienste zur Archivierung und Wiederherstellung von Datensicherungen. Dazu zählen Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive und WebDAV.Notabilit‪y für Mac benötigt mindestens macOS Catalina (10.15). Der Einführungspreis liegt bei 4,49 Euro (Mac App Store: ). Laut Hersteller handelt es sich dabei um einen Rabatt von 56 Prozent, der nur für eine begrenzte Zeit gilt.