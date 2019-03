Neue Features für Pages, Keynote und Numbers: Apple veröffentlicht Updates für iWork-Suite

Pages beinhaltet verbessertes Inhaltsverzeichnis

Keynote mit GIF-Feature und neuen Pencil-Funktionen für iPad

Numbers erhält optimierten Excel-Import und Verbesserungen

Wie schon letzte Woche angekündigt hat Apple größere Updates für die einzelnen Apps der hauseigenen iWorks-Suite veröffentlicht. Sowohl die macOS-Varianten von Pages, Keynote und Numbers als auch die jeweiligen iOS-Pendants erhalten einen Schwung zusätzlicher Features. Zudem optimierte Apple laut Update-Beschreibung die Zusammenarbeit an Dokumenten.Die neuen Pages-Versionen (8.0 für macOS, 5.0 für iOS) bieten ein verbessertes Inhaltsverzeichnis, das die Navigation in Dokumenten oder Büchern einfacher gestalten soll. Darüber hinaus lässt sich der vertikale Schreibstil in Sprachen wie Chinesisch, Japanisch und Koreanisch fortan in einzelnen Textfeldern oder im gesamten Dokument nutzen. Auch können eigene Formen und Vorlagen via iCloud mit allen verknüpften Geräten synchronisiert werden.Bei der iOS-Version kommt die Möglichkeit hinzu, Bildplatzhalter einzufügen, um einzelne Bilder zu ersetzen, ohne die gesamte Seitenformatierung zu verändern. Außerdem ist ein Wechsel im jeweiligen Dokument zwischen Textverarbeitung und Seitenlayout verfügbar. Pages 5.0 benötigt mindestens iOS 11 (Store: ). Die Mac-Aktualisierung von Pages auf Version 8.0 erfordert macOS 10.13 (oder neuer) (Store: ).Auch Apples Präsentations-Tool Keynote bekommt eine Reihe neuer Features. Nutzer können zum Beispiel animierte GIFs erstellen und mit anderen Anwendern teilen. Zudem lassen sich eigene Formen und Themen via iCloud synchronisieren. Folien mit breiteren Seitenverhältnissen sollen jetzt besser im Foliennavigator, auf dem Leuchttisch und im Moderatormonitor angezeigt werden.Optimierte Zeichnenfunktion kommen insbesondere auf iPads im Zusammenspiel mit dem Apple Pencil zur Geltung. Nutzer können per Stift oder Finger einen Pfad zeichnen, um Objekte zu animieren und auf der jeweiligen Folie zu bewegen. Aktionseffekte wie Bewegen, Drehen und Skalieren sollen für optimierte Präsentationen sorgen. Keynote 5.0 verlangt mindestens iOS 11 (Store: ). Keynote 9.0 für Mac benötigt mindestens macOS High Sierra (Store: ).Apples Tabellenkalkulation erhält laut Update-Beschreibung Leistungs- und Nutzungsverbesserungen bei intelligenten Kategorien. Außerdem lassen sich eigene Formen und Vorlagen sichern, die Apple automatisch via iCloud synchronisiert. Optimierungen gibt es zusätzlich für den Import von Excel-Inhalten und durch Kommas getrennte Wertedateien (CSV).Die iOS-Variante erlaubt fortan Vergrößerungsstufen von bis zu 400 Prozent. Darüber hinaus können Anwender präzisere Änderungen an der Anzahl und Größe von Tabellenzeilen sowie -spalten im Formatierungsbereich vornehmen als zuvor. Numbers 5.0 setzt mindestens iOS 11 voraus (Store: ). Die Mac-Version (6.0) funktioniert ab macOS 10.13 (Store: ).