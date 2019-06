Neue Facebook-App: Tracken lassen, bezahlt werden

Belohnung für App-Analyse

Facebook sucht Nutzer aus – die volljährig sind

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Facebook viele Teenager dafür belohnt hatte, wenn sie ihre Smartphone-Daten zur Verfügung stellten – genauer gesagt, per "Research"-App umfassendem Tracking zustimmten. Facebook verteilte die App an Apples Store-Mechanismen vorbei, denn die Software hätte es niemals durch den Review-Prozess geschafft. Jetzt versucht es Facebook erneut und präsentierte "Study", ebenfalls eine auf Informationsbeschaffung spezialisierte App. In der offiziellen Ankündigung heißt es, Marktforschung helfe Unternehmen dabei, bessere Produkte zu erschaffen. Genauso benötige aber auch Facebook Informationen, um den eigenen Dienst auszubauen. Anders als beim ersten Ansatz betont Facebook aber diesmal, man müsse Nutzer genau darüber informieren, welche Daten wie verwendet werden. Die Art der Kommunikation sowie der Vertrieb besagter App zeigt, dass man bei Facebook deutlich vorsichtiger wird.Wer per "Study" an Studien teilnimmt, erhält dafür eine nicht näher bezifferte Belohnung. Interessanterweise steht die App nicht für iOS zur Verfügung, sondern wird nur für Android angeboten. Ein Blick auf den Funktionsumfang zeigt, dass diverse Aspekte den iOS-Entwicklerrichtlinien widersprechen. Der Nutzer akzeptiert unter anderem die Beobachtung aller Apps auf dem Gerät – was der Anwender installiert, wie viel Zeit die Apps in Anspruch nehmen, auf welcher Hardware und in welchen Netzen die Apps laufen sowie wann und wo die Nutzung stattfindet. Facebook betont allerdings, keinen spezifischen Content abzugreifen, also beispielsweise keine Nachrichten, Passwörter oder besuchte Webseiten zu erfassen.Die Study-Anwender will sich Facebook selbst aussuchen. Nur wer eine entsprechende Werbeanzeige sieht, kann darüber sein Nutzungsverhalten direkt an Facebook durchstellen. Explizit erwähnt Facebook diesmal, der Teilnehmer müsse älter als 18 sein – ganz im Gegensatz zu "Research", das sich wie eingangs erwähnt vorrangig an minderjährige Teilnehmer richtete. Der Verkauf der Nutzerdaten ist ebenso ausgeschlossen wie die Verwendung zur zielgruppengerechten Werbe-Auslieferung.