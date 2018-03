Neue Automodelle mit CarPlay als Standardausstattung statt nur Option

Auf der New York International Auto Show ist auch Apple ein Thema, natürlich über die bekannte Schnittstelle zwischen iPhone und Bordcomputer mit dem Namen Apple CarPlay. Das In-Dash-System wird inzwischen bei Neuwagen aller bekannten Marken als Option angeboten, sogar manche LKWs und Motorräder haben diese Möglichkeit. Nun preschen Honda und Lexus jedoch mit Modellen vor, welche CarPlay von vornherein als Standard mitbringen, was bislang eher die Ausnahme war.Honda baut CarPlay nebst dem Konkurrenzsystem Android Auto in das 2019er Modell des Insight ein, der Hybrid-Limousine des Konzerns. Anfang des Jahrzehnts galt sie als niedrigstpreisiges Hybridauto auf dem deutschen Markt. Zwar macht Honda explizit keine Angaben darüber, aber es ist anzunehmen, dass es sich beim eingebauten System um die kabelgebundene Variante von CarPlay handelt. Die fahrgeeigneten iPhone-Apps erscheinen auf einem 8 Zoll großen Display mit Touch-Bedienung nebst Einstellrad und fixen Tasten. Der Honda Insight 2019 soll im Frühsommer dieses Jahres in den Verkauf gehen.Die innerjapanische Autokonkurrenz Lexus hat mit dem UX eine gänzlich neue Modellreihe angekündigt, ebenfalls mit Apple CarPlay in der Standardausstattung. Dabei handelt es sich um den kleinsten SUV der Premiumtochter des Toyota-Konzerns. Anders als Honda bestätigt Lexus explizit, dass die eingebaute Version von CarPlay ein USB-Kabel benötigt. Damit bleibt Wireless CarPlay auf wenige Automodelle (unter anderem BMW ) oder Nachrüstsets (etwa Alpine ) beschränkt. Eine Besonderheit des UX stellt die angekündigte Finanzierungsmöglichkeit dar. Neben Kauf und Leasing soll es ein noch nicht näher definiertes »Abonnement« für das Auto geben. Der Trend der Software hin zu regelmäßigen Zahlungen könnte sich also auch auf neue Branchen ausweiten. Zuletzt hatte BMW angekündigt, für die CarPlay-Option ein Abomodell einzuführen. Damit, so der Konzern, behielten die Kunden die Möglichkeit, ihr Smartphone zu wechseln, ohne damit die Konnektivität mit ihrem Auto zu verlieren (MTN berichtete: ). Der Marktstart des Lexus UX ist für Ende des Jahres vorgesehen.Weiterführende Links: