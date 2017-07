Wireless CarPlay zum Nachrüsten: Marktstart des Alpine Receiver iLX-107

Nachrüstset für kabelloses CarPlay

iLX-107

Wireless CarPlay in Deutschland

Inzwischen hat sich CarPlay, Apples Lösung zur Verbindung von iPhone und Bordcomputer eines Kraftfahrzeugs, bei den meisten Marken durchgesetzt. Auch eine Vielzahl von sogenannten Aftermarket-Lösungen zum späteren Einbau des Systems in ältere Autos sind zu kaufen. Allerdings wird in der Regel eine Kabelverbindung zwischen Smartphone und Armaturen benötigt. Das 2015 von Cupertino vorgestellte Wireless CarPlay ist dagegen noch ein Exot in der Autobranche.Zu Jahresbeginn preschte der bekannte Hersteller von Autozubehör Alpine mit der Ankündigung eines Nachrüstsets mit Wireless CarPlay vor. Der iLX-107 sollte bereits im Februar auf den Markt kommen, musste dann aber immer wieder nach hinten verschoben werden. Heute schließlich ist den Japanern der Marktstart endlich gelungen, sie sind damit trotzdem die ersten mit einer Aftermarket-Lösung für Wireless CarPlay. Leider bleibt das Angebot vorerst auf die Vereinigten Staaten begrenzt. Wann das Gerät auch in Europa verfügbar ist, wurde noch nicht kommuniziert.Der iLX-107 ersetzt das Vorgängermodell iLX-700 . Zweifellos ist der Hauptfortschritt gegenüber dem Vorgängermodell die kabellose Verbindung zum iPhone, die ein deutlich komfortableres Pairing ermöglicht. Einmal eingerichtet, sucht und verbindet sich das System automatisch mit bereits verwendeten iPhones. Dafür nutzt es WLAN auf dem 5-GHz-Spektrum. Auf dem 7-Zoll-Display erscheint dann die Apple-UI, die auf Fingerberührung und nicht erst auf Druck reagiert (Capacitive Touch statt Resistive Touch). In den USA ist das Gerät für 900 US-Dollar zu haben.Wer hierzulande bereits auf Wireless CarPlay zurückgreifen möchte, muss weiterhin eine ziemlich große Investition tätigen: Als einziges Serienmodell ist der neueste 5er BMW mit der Option ausgestattet. Zweifellos werden aber in absehbarer Zukunft weitere Modelle anderer Hersteller folgen und schließlich auch Nachrüstlösungen auf den Markt kommen. Dieser Prozess dauerte bereits beim kabelgebundenen CarPlay einige Jahre, ist aber inzwischen weitgehend abgeschlossen.