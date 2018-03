Neue Apple-Watch-Armbänder: Farbenfrohes Nylon, Nike-Sportlook und exklusive Hermès-Varianten

Nylon-, Nike- und Hermès-Armbänder

Sport Armband in Denim Blue, Lemonade und Red Raspberry

Armband aus gewebtem Nylon in Blau, Grau, Pink und Schwarz (gestreift)

Sport Loop in Flash Light, Hot Pink, Marine Green und Tahoe Blue

Klassisches Lederarmband in Spring Yellow, Electric Blue und Soft Pink

Nike Sportarmband in Barely Rose/Pearl Pink, Black/White und Cargo Khaki/Black

Nike Sport Loop in Black/Pure Platinum, Bright Crimson/Black, Cargo Khaki, Midnight Fog und Pearl Pink

38mm Double Tour in Indigo mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop

38mm Double Tour in Blanc mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop

42mm Single Tour Rallye in Indigo mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop

42mm Single Tour Rallye in Blanc mit rouge H polished edge und rouge H contrasted loop

Auch wenn die niedrigen Temperaturen noch nicht darauf hinweisen: Gestern war der offizielle Frühlingsanfang des Jahres 2018. Apple nutzt den Wechsel der Jahreszeit als Anlass für eine neue Frühlingskollektion an farbenfrohen Apple-Watch-Armbändern in diversen Stilen. Dazu gehören verschiedene Nylon-Armbänder, die größtenteils einen hellen Grundfarbton mit kolorierten Streifen verbinden.Darüber hinaus kommen spezielle Nike-Varianten, die sich am Design der neuesten Schuhe des Sportartikelherstellers orientieren, und Hermès-Bänder auf den Markt.Folgende Armband-Modelle zählen zu Apples Frühlingskollektion 2018:Zusätzlich gibt es diese Nike-Varianten:Die Kollektion bietet auch neue Hermès-Armbänder:Alle genannten Armbandmodelle erscheinen laut Apple „später in diesem Monat“. Für die Sportarmbänder, Sport Loops und Nylon-Varianten werden 59 Euro fällig, die klassischen Lederarmbänder kosten 159 Euro. Der Preis der Nike-Sportarmbänder und Sport Loops beträgt ebenfalls 59 Euro.Die Hermès-Modelle sind deutlich teurer. Die Single Tour Rallye kostet 469 Euro, die Double Tour wird es für 519 Euro geben.