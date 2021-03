Kampf gegen dunkle Mächte

Änderungen bei der Neuauflage

Spiel erscheint mit bekannten Bugs

Preisrabatt für kurze Zeit

Final Fantasy zählt zu den beliebtesten sowie erfolgreichsten Spiele-Serien der Gaming-Geschichte – und ist seit kurzem mit einem weiteren Titel auf dem iPad und iPhone vertreten: Final Fantasy VIII Remastere‪d‬. Das ursprünglich anno 1999 für die erste PlayStation erschienene Spiel verkaufte sich fast 10 Millionen Mal. Anlässlich des 20. Jubiläums kam es zunächst als Remastered-Edition für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows-PCs neu auf den Markt. Die Versionen für iDevices und Android folgten vor wenigen Tagen.Die Software-Schmiede Square schreibt zur Handlung des Rollenspiels: „Es ist eine Zeit des Krieges. Die Republik Galbadia mobilisiert unter dem Einfluss der Hexe Edea seine Armeen gegen die anderen Nationen der Welt.“ Vor diesem Handlungshintergrund verbünden sich Squall und andere Mitglieder der Elite-Söldnereinheit „SeeD“ mit der Widerstandskämpferin Rinoa, um die Tyrannei von Galbadia zu bekämpfen und die Macht von Edea zu brechen.Wie von Neuauflagen bekannter Spiele gewohnt, bietet auch Final Fantasy VIII Remastered Anpassungen bei der Grafik und den Spielmodi. Dazu gehören Kampfhilfe-Optionen (Boost der LP und ATB-Anzeige oder der Spezial-Techniken), Geschwindigkeitsschub (3x) und wegfallende Zufallsbegegnungen.Wie aus der Spiele-Beschreibung im App Store hervorgeht, wird der Titel aktuell noch von einigen Bugs geplagt. Beispielsweise kann das Ein- und Aussteigen bei Fahrzeugen oder das Betreten/Verlassen bestimmter Orte dazu führen, dass die Spielfigur „einfriert“. In dem Fall hilft nur ein Neustart, wobei der Spieler zum letzten Speicherstand zurückkehrt. Zudem kann die Funktion „Geschwindigkeitsschub“ die Steuerung beeinträchtigen. Wenn das Problem auftritt, sollen Kunden das Feature am besten abstellen, so Square. Warum der Spieleanbieter Final Fantasy VIII trotz der bekannten Probleme veröffentlicht und nicht mehr Zeit für den Feinschliff investiert hat, ist nicht bekannt.Final Fantasy VIII Remastere‪d‬ benötigt mindestens iOS 13. Vor dem Download ist es empfehlenswert, zu prüfen, ob genug Speicherplatz für die vergleichsweise große App (2,55 Gigabyte) verfügbar ist. Während des Spiels ist ein weiterer Download mit „einer großen Menge Daten nötig“, so Square. Bis zum 4. April ist Final Fantasy VIII Remastere‪d für den reduzierten Preis von 18,99 Euro erhältlich (App Store: ). Danach liegt der Kaufbetrag bei 22,99 Euro.