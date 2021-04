Nachfolger des Apple TV 4K: Plant Apple 120-Hertz-Modus?

Hinweise auf 120-Hertz-Modus

Neue Fernbedienung deutet sich an

Die aktuelle Beta-Version von tvOS 14.5 birgt Hinweise auf eine neue Generation des Apple TV. Nachdem schon zuvor entsprechende Informationen publik wurden (wie iOS-Einträge bezüglich einer neuen Fernbedienung für Apples Set-Top-Box), finden sich im Programmiercode weitere spezifische Einträge. Diesmal geht es um eine technische Spezifikation, die der Darstellungsqualität zugute kommt. Demzufolge unterstützt der Nachfolger des Apple TV 4K eine besonders hohe Bildwiederholrate.9to5mac zufolge tauchen in der neuesten Betaversion von tvOS 14.5 mehrere Andeutungen zu besagtem Feature auf. Konkret wurden einige Einträge mit „120Hz“ und „supports120Hz“ im PineBoard von tvOS entdeckt. PineBoard ist eine Apple-interne Bezeichnung für das System, das die Apple-TV-Benutzeroberfläche steuert.Bei der 120-Hertz-Technologie handelt es sich um eine besonders hohe Bildwiederholrate, die beispielsweise dem Gaming-Bereich und den Animationen des User Interface zugute kommt. Apple-Nutzer kennen den Modus schon vom iPad Pro. Besonders geschmeidige Bewegungsabläufe sind ein Vorteil der Technologie.Das Apple TV 4K ist nicht dazu in der Lage, 4K-Inhalte mit 120 Hertz wiederzugeben, da die TV-Box nur HDMI 2.0 unterstützt. Damit der Nachfolger 4K-Content mit 120 Hertz wiedergeben kann, müsste HDMI 2.1 verbaut sein. Angesichts der Gerüchte rund um Apples stärkeren Fokus auf Spiele bei der kommenden Apple-TV-Generation erscheint das Upgrade auf HDMI 2.1 als nachvollziehbar, um die Fähigkeiten des Apple TV auf ein neues Level zu heben und diesbezüglich vom Vorgänger abzugrenzen. Schon 2019 gab es Hinweise, wonach das Unternehmen aus Cupertino an einem Apple TV mit HDMI-2.1-Anschluss arbeitet.Zwar gibt es nach wie vor keine stichhaltigen Hinweise auf das Veröffentlichungsdatum des nächsten Apple TV – doch nachdem die Gerüchte um eine neuen Generation des Apple TV zuletzt zunahmen, erscheint ein Marktstart noch in diesem Jahr als realistische Prognose. Da das jetzige Apple TV 4K im Herbst schon vier Jahre erhältlich sein wird, ist es für Apple ohnehin an der Zeit, neue Hardware zu präsentieren.Zusätzlich zu den Leistungsspezifikationen des kommenden Apple TV gab es zuletzt auch Gerüchte bezüglich einer neuen Fernbedienung, die den Codenamen „B519“ haben soll. Bislang ist nicht bekannt, welche zusätzlichen Features die TV-Remote bereithalten könnte. In jedem Fall dürfte es eine runderneuerte Variante sein.