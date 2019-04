Nach Brand von Notre-Dame: Tim Cook kündigt Apple-Spende an

Apple möchte mit finanzieller Spende helfen

Notre-Dame zum Teil zerstört

Der Schock über das verheerende Feuer, das die Pariser Kathedrale Notre-Dame zum Teil zerstörte, sitzt nicht nur in Frankreich tief. Weltweit haben viele Menschen unter anderem via Social Media ihre Betroffenheit bekundet. Auch Tim Cook hat sich per Twitter zu Wort gemeldet. Der Apple-Chef zeigt sich bestürzt über die Brandkatastrophe und spricht allen Franzosen sein Mitgefühl aus. Für viele Menschen auf der ganzen Welt sei Notre-Dame ein Symbol der Hoffnung, so Cook.Cook nutzt den Tweet nicht nur dazu, seine Gefühle und Empathie zum Ausdruck zu bringen. Der Apple-CEO stellt zusätzlich eine Spende in Aussicht, die bei der Wiederherstellung der zerstörten Gebäudebereiche helfen sollen. Mit der finanziellen Hilfe wolle Apple dazu beitragen, das kostbare Erbe Notre-Dames auch für zukünftige Generationen zu bewahren. Wie hoch genau der Betrag sein wird, geht aus der Twitter-Nachricht nicht hervor.Außer Apple haben auch schon einige andere Unternehmen und französische Milliardäre großzügige Spenden angeboten. Ohne Apples Beitrag liegt das bisher angekündigte Spendenaufkommen bereits bei einer hohen dreistelligen Millionensumme.Beim Brand von Notre-Dame wurden unter anderem Teile des Dachs zerstört. Die im Gebäude gelagerten Kunstschätze konnten in Sicherheit gebracht werden. Notre-Dame zählt zu den bedeutendsten römisch-katholischen Kirchen und ist neben dem Eiffelturm eine der größten Touristenattraktionen von Paris, zu der jedes Jahr Millionen von Besuchern strömen. Der Ursprung der gotischen Kathedrale reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück.