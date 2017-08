NASA überträgt Sonnenfinsternis auf iPhone, iPad und Apple TV

Heute Abend wird eine Sonnenfinsternis zu bestaunen sein, die vor allem in den USA die vollständige Finsternis erreicht. Bei der US-amerikanischen Weltraumorganisation NASA will man das Spektakel mit einer Live-Übertragung im Video-Stream begleiten. Der Stream lässt sich sowohl über die NASA-Webseite als auch über iOS-App und tvOS-App abrufen ( ).Von Oregon bis South Carolina wird die totale Finsternis reichen und von Millionen Schaulustige verfolgt werden. Der Großteil der Erdbevölkerung befindet sich aber dagegen außerhalb des Ereignisses und ist daher auf die Berichterstattung vor Ort angewiesen. Bei der NASA konzentriert sich das aktuelle Live-Programm bereits auf die Sonnenfinsternis.Das Hauptprogramm der NASA wird gegen 19 Uhr starten, wenn die totale Sonnenfinsternis in den USA beginnt. Kurz nach 22 Uhr ist das Spektakel dann im Wesentlich vorbei und damit auch der Live-Stream. Die Europäische Weltraumorganisation ESA plant übrigens keine mediale Begleitung. In regulären Fernsehen findet das Spektakel voraussichtlich in den regulären Nachrichten kurz Erwähnung.Die NASA-App benötigt keine Registrierung und ist kostenlos im App Store erhältlich. Auf iPhone und iPad wird mindestens iOS 9.0 vorausgesetzt. Für das Apple TV 4 gibt es bei den Systemanforderungen keine Einschränkungen.