Mysteriöse Mac-Probleme in Hollywood-Studios: Fehlerhaftes Chrome-Update der Auslöser

Chrome-Update beschädigt macOS-Dateisystem

Terminal-Befehl als provisorische Lösung

chroot /Volumes/Macintosh\ HD # "Macintosh HD" is the default

rm -rf /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bu ndle

mv var var_back # var may not exist, but this is fine

ln -sh private/var var

chflags -h restricted /var

chflags -h hidden /var

xattr -sw com.apple.rootless "" /var

Kürzlich kursierte eine Meldung, wonach es bei diversen Hollywood-Studios Probleme beim Einsatz des 2013er Mac Pro gibt. Zunächst wurde über mögliche Schwierigkeiten im Zusammenspiel mit dem Videoschnitt-Tool Avid Media Composer spekuliert, doch inzwischen hat sich ein anderer Schuldiger herausgestellt. Google räumte einen Fehler bei einem Chrome-Update ein, der sich negativ auf macOS-Geräte auswirkt – die potenziellen Folgen sind Instabilitäten, Abstürze und abbrechende Bootvorgänge.Google spricht im entsprechenden Supportdokument von einem Chrome-Update, das einen Bug enthalten könnte, der das Dateisystem von macOS beschädigt. Die betroffene Chrome-Version kann nur Schaden anrichten, wenn Nutzer die System Integrity Protection (SIP) deaktiviert haben – was offenbar an diversen Hollywood-Schnittplätzen der Fall ist. Die System Integrity Protection muss beispielsweise abgestellt werden, wenn Anwender bestimmte externe GPUs via Thunderbolt 2 nutzen möchten.Der Chrome-Bug wirkt ebenfalls bei älteren Apple-Rechnern, die von Haus aus kein SIP unterstützen. Nur wenn Nutzer SIP nicht abgeschaltet haben und einen Mac verwenden, auf dem mindestens OS X Mavericks (10.9) installiert ist, geht keine Gefahr von besagter Chrome-Aktualisierung aus.Wenn Nutzer von dem Problem betroffen sind und ihren Mac im schlimmsten Fall nicht mehr hochfahren können, sollen sie ihren Rechner im macOS-Wiederherstellungsmodus starten, so Google. Danach geht es über die Dienstprogramme zum Terminal, in dem Anwender folgenden Befehl eingeben (es wird die Bezeichnung „Macintosh HD“ für das Boot-Laufwerk angenommen):Nach einem Neustart ist die fehlerhafte Version des Google Software Update entfernt und Nutzer können ihren Mac laut Google wieder normal benutzen. Das Unternehmen kündigte zudem ein neues Update für Chrome an, das den Fehler beseitigen soll. Wie lange Anwender darauf warten müssen, ist nicht bekannt.