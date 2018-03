My Tamagotchi Forever: iPhone-Comeback des 90er-Kultspiels

My Tamagotchi Forever knüpft an 90er-Kult an

Das Tamagotchi gehört zur 1990er Popkultur wie der Gameboy oder die Spice Girls. Als das Handheld-Game 1997 in Deutschland auf den Markt kam, brach in vielen Kinderzimmern schnell eine regelrechte Manie um die Aufzucht und Pflege des virtuellen Kükens aus. Manche Schulen sahen sich sogar dazu gezwungen, das Spiel während des Unterrichts zu verbieten. Mehr als 20 Jahre später steht das Comeback des Kult-Titels auf dem iPhone und iPad bevor.Bandai Namco Entertainment informiert auf einer eigens für My Tamagotchi Forever geschalteten Internetseite über die bevorstehende Rückkehr des pflegebedürftigen Kükens. Über die einzelnen Features der iOS-Portierung ist bislang nur wenig bekannt. Am ursprünglichen Spielprinzip dürfte sich aber kaum etwas geändert haben. Statt der grobpixeligen Handheld-Version vergangener Zeiten bietet die Variante für iDevices 3D-Charaktere und farbenfrohe Welten.My Tamagotchi Forever soll im Frühjahr in Apples App Store für iDevices erscheinen. Die Internetseite spricht nur vage von „schlüpft 2018“. Englische Medien berichten vom 15. März als Starttermin.Laut Anbieter handelt es sich bei der neuen Tamagotchi-Umsetzung um ein „kostenlos spielbares Mobile-Game“, was In-App-Käufe aber nicht ausschließt. Wer als Inspiration für einen der Spiel-Charaktere dienen möchte, kann an dem entsprechenden Gewinnspiel teilnehmen