Musik-Streaming: Amazon holt bei Wachstum auf, Spotify und Apple weiter klar vorn

Mehr Wachstum als Spotify und Apple Music

Amazon lockt Kunden mit vielfältigen Rabatten

Spotify ist mit über 100 Millionen zahlenden Abonnenten zwar nach wie vor der unumstrittene Marktführer im Streaming-Geschäft, doch die Konkurrenz macht weiter Druck auf den Platzhirschen. Nachdem Apple im Juni den neuen, hauseigenen Meilenstein von 60 Millionen Kunden verkündete, zeigen sich jetzt positive Ergebnisse für Amazons Musik-Streamingdienste. Der Financial Times zufolge ist Amazons Angebot mittlerweile der am schnellsten wachsende Streaming-Service.Amazon Music Unlimited ist demnach im letzten Jahr um rund 70 Prozent gewachsen, was im Vergleich mit der Konkurrenz ein sehr hoher Wert ist. Bei der Gesamtzahl aller Abonnenten liegt Amazon jedoch noch immer deutlich zurück. Amazon Music Unlimited und die im Prime-Abo enthaltene Musik-Option brachten es im April zusammen auf etwa 32 Millionen Abonnenten, so damalige Statistiken.Amazon Music Unlimited kostet regulär zwar 9,99 Euro pro Monat, doch diverse Rabattaktionen ermöglichen vielen Anwendern eine günstigere Nutzung. Prime-Abonnenten etwa zahlen den reduzierten Preis von 7,99. Aktuell läuft eine Aktion , über die Prime-Mitglieder den Dienst 4 Monate lang für insgesamt nur 0,99 Euro testen können. Wer Amazon Unlimited ausschließlich über einen der Echo-Smartspeaker des Unternehmens nutzt , zahlt 3,99 Euro/Monat. Es gibt für Kunden entsprechend diverse Anreize, Amazons Musik-Angebot zum Teil deutlich unterhalb des regulären Preises zu verwenden – auch damit lassen sich die hohen Wachstumswerte erklären.