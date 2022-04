Monkey Island kommt noch 2022 zurück (mit Video)

"Return to Monkey Island" erscheint 2022

Neues Spiel ist eine Fortsetzung von Teil 2 aus dem Jahr 1991

Vor mehr als dreißig Jahren flimmerte erstmals ein außergewöhnliches Eiland über die Computerbildschirme. Das 1990 erschienene Grafikadventure "The Secret of Monkey Island" unterschied sich gleich in mehrfacher Hinsicht von ähnlichen Spielen und erfreute sich vor allem wegen seines Humors und der Gewaltfreiheit großer Beliebtheit. Im Laufe der Jahre erschienen vier weitere Ausgaben, bis die Reihe 2009 mit "Tales of Monkey Island" ein vorläufiges Ende fand. Seither mussten Fans auf neue Abenteuer der Hauptfigur Guybrush Threepwood verzichten.13 Jahre nach dem vermeintlichen Ende der Serie darf der Piratenanwärter nun überraschend fröhliche Urständ feiern. Der Publisher Devolver Digital kündigte auf Twitter eine Fortsetzung an, welche den Titel "Return to Monkey Island" tragen wird. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen, der genaue Veröffentlichungstermin steht allerdings noch nicht fest. Geschrieben und gestaltet wird das Game von Ron Gilbert und Dave Grossman, die bereits die 1990 erschienene Originalversion entwickelten. Ein knapp einminütiger Trailer flankiert die knappe Ankündigung, verrät allerdings noch nichts zum Inhalt des neuen Adventures. Auf den Markt bringen will Devolver Digital "Return to Monkey Island" in Zusammenarbeit mit Lizenzinhaber Lucasfilm Games und dem von Gilbert gegründeten Entwicklerstudio Terrible Toybox."Return to Monkey Island" schließt nicht an das 2009 erschienene "Tales of Monkey Island" an, sondern ist eine Fortsetzung des zweiten Spiels der Reihe mit dem Titel "Monkey Island 2: Chuck's Revenge". Gilbert und Grossman setzen also dort wieder an, wo sie 1991 aufgehört haben, denn an den drei weiteren "Monkey Island"-Games waren sie nicht mehr beteiligt. Nicht mit im Boot bei dem Sequel ist übrigens Tim Schafer, der dritte Entwickler des vor mehr als dreißig Jahren erschienenen Originals. Auf welchen Plattformen "Return to Monkey Island" verfügbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Es dürfte allerdings davon auszugehen sein, dass die Fortsetzung des Klassikers auch in einer Mac-Version erscheint.