Blizzard kündigt Warcraft für iOS und Android an – und will der Marke wieder Schwung verleihen

Blizzard hat Probleme – auch bei der Weiterentwicklung

Warcraft Mobile noch 2022 – und mehr Warcraft-Content

Warcraft zählt ganz sicher zu einer der bekanntesten Marken im Spiele-Business. Den Auftakt machte das Universum bereits im Jahr 1994, zwei sehr erfolgreiche Teile folgten 1995 ("Tides of Darkness") und 2002 ("Reign of Chaos" samt 2003er Erweiterung "The Frozen Throne). Was zunächst ein reines Aufbau- und Taktikspiel war, wurde seit 2004 mit World of Warcraft zum erfolgreichsten Online-Rollenspiel aller Zeiten. In der Liste der umsatzstärksten Titel des Computer-Zeitalters liegt WoW auf dem sechsten Platz – und landete mit der Veröffentlichung von WoW Classic einen Überraschungserfolg, der sich nicht nur als Eintagsfliege für Nostalgiker herausstellte. Ebenfalls im Warcraft-Universum bewegt sich das Trading Card Game "Hearthstone", in Heroes of the Storm tauchen zudem zahlreiche bekannte Figuren des Epos auf.In der letzten Zeit lief es bei Blizzard allerdings nicht mehr sonderlich rund. Firmeninterne Skandale sowie Qualitätsprobleme – weitgehend ein Novum in der sonst fast lupenreinen Produktgeschichte – sorgten für viel schlechte Stimmung. Außerdem war immer häufiger zu hören, die Weiterentwicklung der Warcraft-Welt stocke. Beim aktuellen WoW-Addon "Shadowlands" gab es zwar zunächst Rekordverkäufe, dann aber auch einen Rekordeinbruch der Spielerzahlen.Nun will Blizzard aber wieder mit echten Neuerungen aufwarten und kündigte an, erstmals ein Warcraft-Spiel für Mobilgeräte zu veröffentlichen. Dieses richtet sich an iOS und Android, die Rede ist explizit von "komplett neuem Warcraft-Content". Blizzard äußerte sich zwar noch nicht zu den konkreten Inhalten, allerdings aber zum groben Erscheinungszeitraum: Noch 2022 soll es so weit sein. Die Aussage fiel auf Blizzards Quartalskonferenz und beinhaltete zudem vage Informationen zu anderen Warcraft-Titeln. Sowohl bei Hearthstone als auch World of Warcaft solle man sich auf "all new experiences" einstellen – gemeint ist vermutlich die Vorstellung eines neuen Addons, denn "Shadowlands" hat bereits fast 15 Monate auf dem Buckel.