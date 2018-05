Monatliche Mehreinnahmen für Unternehmen: Tim Cook führt Ranking der CEOs an

Tim Cook leitet Apple seit über 6 Jahren - der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens Apple ist über jeden Zweifel erhaben. Apple eilt von einem Rekord-Quartal zum nächsten, der Aktienkurs vervielfachte sich während seiner Amtszeit als Apple-CEO und der Konzern aus Cupertino wurde das wertvollste Unternehmen der Welt. Natürlich bleibt auch Kritik an Tim Cook nicht aus: Unter seiner Führung soll die Software- und Hardware-Qualität gelitten haben und es mangele an Innovationen, so die Meinung einiger Kunden und der Presse.Eine interessante Studie von Kittleman bewertet CEOs von Unternehmen nach einem einfachen Schema: Wie viel monatliche Mehreinnahmen konnte ein CEO während der Amtszeit für sein Unternehmen generieren?Tim Cook führt dieses Ranking mit großem Abstand an: Während der 77 Monate als Apple-CEO konnte Cook die Einnahmen monatlich um knapp 1,6 Milliarden Dollar steigern. Auf Platz zwei des Rankings folgt Larry J. Merlo von CVS Health - Merlo steigerte die monatlichen Einnahmen um 859 Millionen Dollar. Platz drei belegt Verizon-Chef Lowell McAdam mit 724 Millionen Dollar, gefolgt von Sundar Pichai von Google/Alphabet mit 545 Millionen Dollar. Auf Platz fünf landet Amazon-CEO Jeff Bezos mit 483 Millionen Dollar in 281 Monaten.Natürlich ist dies eine recht einseitige Betrachtung, da für Unternehmen dieser Größe die langfristige Ausrichtung eine immens große Bedeutung zukommt. Kurz- und mittelfristige Mehreinnahmen sind nicht gleichzusetzen mit der Qualität eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds.