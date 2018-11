Mit 32 Elvis-Imitatoren zum Gruppen-FaceTime: Apples neuer Werbeclip

Gruppen-FaceTime

Im neuen Apple-Werbeclip kommt der King zu Wort – genauer gesagt gleich ganz viele davon, denn Apple erzählt die Geschichte von Elvis-Imitatoren, die sich zu einer FaceTime-Gruppenkonferenz zusammengeschlossen haben. Das vermutlich größte Elvis-Orchester der Werbegeschichte trägt den Song "There’s Always Me" vor, wobei jeder Sänger mit einer Liedzeile antreten darf. Die Art der Darbietung ist ganz unterschiedlicher Natur – von sanftem Vibrato bis hin zum Knödeln. Auch die Darsteller selbst sind bunt gemischt. So beginnt der Clip mit einem klassischen Elvis-Imitator, zeigt dann aber auch "Elvise" aus Asien, mit schwarzer Hautfarbe, mit starkem osteuropäischem oder russischem Akzent oder gar als Latino. Das Video sorgt momentan für große Begeisterung bei den Zuschauern und viele loben die Idee und Umsetzung der Werbeagentur als einen der gelungensten Clips der letzten Jahre.Beworben wird eine neue Funktion aus iOS 12.1, die zeitgleich auch für den Mac erschien. Seitdem ist es möglich, auch FaceTime-Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern durchzuführen. Es gibt dabei kein "Zentralgerät", das die die Videokonferenz managt, stattdessen können alle Teilnehmer jeder Zeit das Gespräch verlassen oder auch wieder beitreten. Da sich natürlich nicht alle Gesprächspartner sinnvoll auf dem Display darstellen lassen, bringt Gruppen-FaceTime immer die momentan sprechende Person nach vorne. Gleichzeitig passt das System auch die Darstellungsqualität an, sollte man sich in einem schwächeren Netzwerk befinden.In der vergangenen Woche hatte Apple ebenfalls schon einen Clip veröffentlicht, der sehr viel Beifall bekam (wir berichteten: ). Dieser ist im Stile eines typischen Pixar-Films gehalten und soll schon einmal auf Weihnachten und den Geschenkekauf einstimmen. Wenn Apple bzw. die beauftragte Werbeagentur die momentane Strähne beibehält, darf man sich wohl sehr auf die kommenden Ausstrahlungen freuen.