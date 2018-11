Neuer Apple-Kurzfilm „Share Your Gifts“: YouTube-Clip stimmt auf Weihnachten ein

Anlässlich der bald beginnenden Adventszeit hat Apple einen kurzen Animationsfilm veröffentlicht, der ganz auf Weihnachtsstimmung setzt. Mit einer Länge von 2:52 Minuten geht der YouTube-Clip „Holiday – Share Your Gifts“ weit über den Umfang üblicher Werbespots hinaus. Als Besonderheit nutzt Apple die Musik der 16jährigen Songwriterin Billie Eilish und dokumentiert deren Schaffensprozess in einem gesonderten Video.Inhaltlich geht es in „Share Your Gifts“ um eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Hund in einer märchenhaften Stadt lebt. In ihrer Freizeit betätigt sie sich gerne kreativ. Sie traut sich aber nicht, ihre zu Papier gebrachten Werke anderen Menschen zu zeigen. Als ihr Hund eines Tages das Fenster der Wohnung öffnet, fliegen ihre ganzen Erzeugnisse auf die Straße. In Panik jagt die Protagonistin den Blättern auf dem Bürgersteig hinterher.Außer dem eigentlichen Clip und dem zusätzlichen Video über Billie Eilish hat Apple noch weitere Inhalte via YouTube geteilt. Dazu zählen außer dem Making-of von „Share Your Gifts“ auch allgemeinere Videos, die sich mit Künstlern und ihren Arbeitsprozessen beschäftigen. Darin schlägt Apple den Bogen zu Macs und zeigt, wie die Geräte Menschen dabei helfen, kreativ zu sein.