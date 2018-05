Microsoft Outlook mit neuen Funktionen: Rechnungs-Erinnerungen, Meeting-Organisation und mehr

Erinnerungen an Rechnungen und diverse weitere Neuerungen

Mehrere Zeitzonen

Microsoft hat eine umfangreiche Liste an Outlook-Neuerungen veröffentlicht, die bald für Anwender der E-Mail- und Kalender-Suite verfügbar werden. Zu den Features gehören unter anderem eine Erinnerungsfunktion zum Zahlen von Rechnungen, Vorschläge für Meeting-Standorte und verschiedene Zeitzonen.Ähnlich wie bei Reisebuchungen oder sonstigen Terminen können Nutzer fortan auch gesonderte Erinnerungen für noch zu zahlende Rechnungen erstellen. Outlook erkennt automatisch Zahlungsinformationen in E-Mails und erstellt auf Wunsch automatisch ein dazugehöriges Kalender-Event. Anwender werden zwei Tage vor dem Fälligkeitsdatum an die ausstehende Zahlung erinnert.Outlook schlägt zudem mithilfe von Machine Learning passende Event-Locations oder Meeting-Räume vor, wenn der Nutzer zum Beispiel eine neue Teamsitzung für ein bestimmtes Datum einträgt. Dazu prüft Outlook, ob etwa Konferenzräume am jeweiligen Tag verfügbar sind und wählt bei mehreren Optionen die passendste aus.Auch die Vorbereitungsmöglichkeiten für Veranstaltungen wurde erweitert. Eingeladene Teilnehmer können sehen, wer bereits für ein Event zugesagt hat. Das hilft etwa Teammitgliedern dabei, besser zu koordinieren, wer an welchen Veranstaltungen teilnimmt, um Überschneidungen zu vermeiden. Für Einladungen lässt sich außerdem festlegen, ob Empfänger diese weiterleiten dürfen oder nicht.Die Unterstützung verschiedener Zeitzonen vereinfacht Nutzern die weltweite Organisation von Terminen. Veranstaltungen lassen sich bereits mit der jeweiligen Ortszeit der Veranstaltung eintragen.Die neuen Outlook-Features werden Anwendern laut Microsoft „bald“ zur Verfügung stehen. Einzelne Funktionen sind nur für bestimmte Plattformen wie Windows, Mac, iOS, Android oder per Web-Browser erhältlich. Microsoft erläutert alle neuen Features und deren unterstützte Plattformen im hauseigenen Blog