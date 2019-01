Microsoft Edge für iOS: Browser warnt vor Falschmeldungen

Unseriöse Nachrichtenportale auf einen Blick erkennen

NewsGuard aktuell noch stark USA-orientiert

Microsoft erweiterte die iPhone- und iPad—Variante des hauseigenen Browsers kürzlich um eine interessante Funktion, die Nutzern dabei helfen soll, unseriöse News-Seiten zu erkennen. Dazu verwendet Microsoft den externen Dienst „NewsGuard“, der fortan fester Bestandteil von Edge ist.Wenn Nutzer die neuste Edge-Version für iOS verwenden (Store: ), sehen sie in den Einstellungen der Anwendung den Menüpunkt „Bewertungen von Nachrichten“. Wenn „Bewertung in der Adresszeile anzeigen“ aktiviert wird, überprüft Edge via NewsGuard automatisch, ob das jeweilige Nachrichtenportal seriös ist und sich an journalistische Standards hält.Nutzer sehen die NewsGuard-Bewertung ganz links im URL-Eingabefeld. Während es bei einem grünen Zeichen mit Häkchen nichts zu beanstanden gibt, ist bei einem roten Zeichen mit Ausrufezeichen NewsGuard zufolge Vorsicht geboten – die beanstandete Nachrichtenseite ist in dem Fall in der Vergangenheit mehrfach durch Falschmeldungen, Verletzungen journalistischer Standards oder bewusste Fehlinformationen aufgefallen.NewsGuard gehört nicht zu Microsoft, sondern ist ein eigenständiger Service, für den zahlreiche Journalisten sowie Redakteure arbeiten und News-Angebote überprüfen . Momentan ist der Dienst noch USA-orientiert, weswegen deutsche Nachrichtenseiten bislang kaum bis gar nicht berücksichtigt sind. Doch NewsGuard wird laut eigenen Angaben zukünftig in mehr Ländern verfügbar sein. Bei deutschen Nachrichten-Angeboten wie FAZ oder Welt etwa ist beim Aufruf der Seite momentan noch ein graues Symbol mit Strich in der Mitte zu sehen, inklusive des Hinweises: „Diese Website wird gerade von NewsGuard bewertet.“