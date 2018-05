Messebericht High End 2018 (TEIL 2) – Die Highlights

An allen Ecken und Enden erlebt man auf der High End große Leidenschaft. Das ist es, was die Faszination hochwertiger Musikwiedergabe letztlich auszeichnet. Es ist eine sehr emotionale Erfahrung und wenn man die irgendwie verstärken kann – zum Beispiel durch noch besser klingende, noch schönere Komponenten – macht das den Unterschied aus, zwischen einer simplen Freizeitbeschäftigung und einem engagierten Hobby. Oder auch zwischen Beruf und Berufung.Natürlich wird jeder gute Hersteller oder Verkäufer seine Produkte in höchsten Tönen lobpreisen. Klappern gehört schließlich zum Handwerk und letztlich will jeder auch irgendwie Geld mit seiner Arbeit verdienen. Doch auf der High End erlebt man eine gänzlich andere Einstellung der Aussteller und erkennt, wie sehr die jeweiligen Macher der Produkte ihr Herzblut investieren, statt einfach nur Konsumgüter zu produzieren. Das macht es unglaublich spannend, sich mit den Menschen hinter den Produkten auszutauschen. Wenn beispielsweise ein Dan D'Agostino über seine neueste Verstärkerkreation "Relentless" spricht, tritt erst mal in den Hintergrund, dass sich nur die wenigsten Menschen jemals diesen Boliden (siehe Bilder weiter unter) werden leisten können.Aber es sind nicht nur die unbezahlbaren, weltlich entrückten Superlative, bei denen dieser Geist zu spüren ist, sondern ebenso die kleinen und absolut bezahlbaren Preziosen, wie beispielsweise iFi Audios neuem xDSD (Bilder ebenfalls in diesem Bericht). Letztlich ist das wohl auch einer der Gründe, warum das Hobby HiFi nach der großen Flaute durch die Generation Smartphone auch bei jungen Leuten wieder an Popularität gewinnt. Das Thema bietet schließlich unheimlich viel Abwechslung und Lebensfreude.In diesem Sinne nun erst mal viel Spaß mit den (meiner Meinung nach) besonders gelungenen Auftritten der diesjährigen High End. Dabei auch ein Kandidat, den ich ärgerlicher Weise in dem Getümmel verpasst habe, Ihnen aber deswegen nicht vorenthalten möchte.